Lirik Sholawat
Sholawat Tarhim Subuh Lengkap Teks Latin dan Artinya
Lirik Sholawat Tarhim disusun oleh qari' asal Mesir bernama Mahmud Khalil al-Hussary.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Tarhim disusun oleh qari' asal Mesir bernama Mahmud Khalil al-Hussary.
Di Indonesia, Sholawat Tarhim seringkali diperdengarkan sebelum adzan Sholat Subuh.
Secara keseluruhan arti Sholawat Tarhim terdapat pada doa permohonan kepada Allah SWT.
Berikut bacaan Lirik Sholawat Tarhim selengkapnya:
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu
وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu
وَاِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعْتَ كَرِيْمًا
Wa ilal muntahâ rufi’ta karîman
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