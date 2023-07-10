Lirik Sholawat

Sholawat Tarhim Subuh Lengkap Teks  Latin dan Artinya

Lirik Sholawat Tarhim disusun oleh qari' asal Mesir bernama Mahmud Khalil al-Hussary.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Sholawat Tarhim Subuh 

SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Tarhim disusun oleh qari' asal Mesir bernama Mahmud Khalil al-Hussary.

Di Indonesia, Sholawat Tarhim seringkali diperdengarkan sebelum adzan Sholat Subuh.

Secara keseluruhan arti Sholawat Tarhim terdapat pada doa permohonan kepada Allah SWT.

Berikut bacaan Lirik Sholawat Tarhim selengkapnya:

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu

وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu

وَاِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعْتَ كَرِيْمًا
Wa ilal muntahâ rufi’ta karîman

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