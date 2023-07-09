Lirik Sholawat
Lirik Latin Sholawat Badar Lengkap Terjemahannya
Sholawat Badar merupakan bacaan sholawat populer di Indonesia, kususnya bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik latin Sholawat Badar dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
Sholawat Badar merupakan bacaan sholawat populer di Indonesia, kususnya bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).
Sholawat Badar sudah menjadi syair wajib yang dilantunkan hampir setiap kegiatan NU.
Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama (NU), Sholawat Badar disusun oleh ulama Tanah Air yaitu KH M Ali Manshur sekitar tahun 1960-an
Lirik Sholawat Badar mengandung syair-syair pujian dan doa untuk Nabi Muhammad SAW.
Sholawat Badar
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah
تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ
وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ
llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ
مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wahrif
Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
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