Lirik Sholawat

Lirik Latin Sholawat Badar Lengkap Terjemahannya

Sholawat Badar merupakan bacaan sholawat populer di Indonesia, kususnya bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Ilustrasi - Lirik Latin Sholawat Badar lengkap terjemahan 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik latin Sholawat Badar dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Sholawat Badar merupakan bacaan sholawat populer di Indonesia, kususnya bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).

Sholawat Badar sudah menjadi syair wajib yang dilantunkan hampir setiap kegiatan NU.

Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama (NU), Sholawat Badar disusun oleh ulama Tanah Air  yaitu KH M Ali Manshur sekitar tahun 1960-an

Lirik Sholawat Badar mengandung syair-syair pujian dan doa untuk Nabi Muhammad SAW.

Sholawat Badar

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah


تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah


اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ
وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ

llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah


اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ
مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wahrif
Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

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Sholawat Badar
Lirik Sholawat Badar
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