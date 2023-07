Jadwal Liga 1 Hari Ini, Sabtu 8 Juli 2023: Persebaya vs Barito Putera, PSM, PSIS dan Bali United

Jadwal Liga 1 2023/2024 hari ini Persebaya vs Barito Putera, PSM dan PSIS Semarang

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 1 2023/2024 hari ini, Persebaya vs Barito Putera, PSM Makassar, Bali United hingga PSIS Semarang, Sabtu (8/7).

Laga pekan kedua Liga 1 2023/2024 berlanjut hari ini.

Bakal ada empat pertandingan yang dapat dinikmati oleh penonton.

Dua pertandingan bakal dilangsungkan pada jam 15.00 WIB yaitu antara Persebaya Surabaya vs Barito Putera dan PSM Makassar vs Dewa United.

Duel Persebaya Surabaya vs Barito Putera, akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.

Sedangkan, pertandingan PSM Makassar vs Dewa United berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Pare-pare, Sulawesi Selatan.

Dua pertandingan lainnya yakni Borneo FC vs Bali United dan Persita Tangerang vs PSIS Semarang dimainkan pada pukul 19.00 WIB.

Pemain PSIS Semarang saat merayakan kemenangan atas Bhayangkara FC di Liga 1 2023/2024 (PT LIB)

Duel Borneo FC vs Bali United berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda.

Adapun laga penutup Liga 1 pekan kedua lainnya, mempertemukan Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Stadion Indomilk, Tangerang.

Dikutip dari laman PT LIB, pertandingan Persebaya Surabaya vs Barito Putera dan Borneo FC vs Bali United akan tayang secara live Indosiar hingga streaming Vidio.com.

Sementara pertarungan PSM Makassar vs Dewa United dan Persita Tangerang vs PSIS Semarang hanya dapat disaksikan secara streaming Vidio.com.

Skuad Mewah Persebaya Siap Unjuk Gigi di Kandang

Pelatih Persebaya, Aji Santoso, menyebut timnya sudah beradaptasi dengan baik untuk musim ini.

Mulai dari pramusim hingga meraih kemenangan di kandang Persis Solo (1/7) dengan skor 2-3.

"Kalau gaya permainan semua sudah beradaptasi," ungkap Aji Santoso, dikutip dari Tribun Jatim.