CARA Pakai Threads Instagram, Aplikasi Mirip Twitter yang Viral: Tidak Perlu Bikin Akun Baru

SURYA.CO.ID - Media sosial tengah heboh dengan kemunculan aplikasi baru keluaran perusahaan induk Facebook, Whatsapp, dan Instagram, Meta.

Meta meluncurkan aplikasi bernama Threads Instagram, yang sudah bisa diunduh warganet Indonesia di Google Play Store dan Apple App Store, mulai Kamis (6/7/2023).

Threads Instagram disebut-sebut mirip aplikasi Twitter.

Lantas, bagaimana cara pakai Threads Instagram?

Berikut penjelasannya dikutip dari Kompas.com.

Saat pertama kali diunduh, aplikasi ini langsung memberi opsi untuk login menggunakan akun Instagram.

Artinya, hanya pengguna yang sudah memiliki akun Instagram saja yang dapat membuat Threads. Aplikasi baru mirip Twitter ini juga tidak menawarkan opsi lain, seperti sign up tanpa menggunakan akun Instagram.

Jika pengguna memiliki lebih dari satu akun dan semuanya terdaftar di Instagram, sistem di Threads bakal menawarkan akun mana saja yang ingin didaftarkan ke Threads.

Sementara jika ada akun lain yang belum terdaftar di Instagram, pengguna bisa menambahkan daftar akun lagi dengan mengeklik “Log in to another Instagram account”.

Semua data pengguna sudah tersimpan di dalam sistem Meta. Yang mana, di dalam sistem tersebut seluruh data media sosial di bawah naungan perusahaan (FB dan Instagram) bakal terintegrasi di dalamnya.

Jadi, dalam hal ini, pengguna tidak bisa membuat akun Threads tanpa ada akun Instagram terlebih dahulu. Keterbatasan inilah yang mungkin membuat Threads berbeda dengan Twitter.

Ditambah, format handles (username) dari Threads berbeda dari media sosial pada umumnya. Seperti yang diketahui, handles pada umumnya memiliki format huruf dengan gabungan simbol ataupun angka (misal @kompastekno atau @kompas123).

Di Threads bentuk handles-nya berupa dengan angka, seperti @12345.

Handles berbentuk angka ini memang tidak muncul di Threads, tetapi jika Anda sudah mendaftarkan diri ke Threads, handles bakal muncul di akun profil IG. Posisinya tepat di bawah nama pengguna.

Namun, merujuk pada penjelasan Meta, Threads nantinya bakal segera memungkinkan pengguna saling mengikuti dan berinteraksi dengan aplikasi pihak ketiga, seperti Mastodon.