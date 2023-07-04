Lirik Sholawat

Qasidah Burdah Lengkap: Arab, Latin dan Terjemahan

Dikenal sebagai Lirik Sholawat, Qasidah Burdah sebenarnya adalah karya sastra Imam Syarafuddin Al-Bushiri

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Qasidah Burdah Lengkap: Arab, Latin dan Terjemahan
CANVA
Lirik Qasidah Burdah Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan 

SURYA.CO.ID - Inilah Lirik Qasidah Burdah lengkap Arab, latin dan terjemahan.

Dikenal sebagai Lirik Sholawat, Qasidah Burdah sebenarnya adalah karya sastra Imam Syarafuddin Al-Bushiri, seorang penyair asal Mesir.

Syair Qasidah Burdah bermakna doa-doa kepada Allah SWT dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Baca juga: Sholawat Fatih Lengkap Arab, Latin, Arti dan Keutamaan

Sholawat Burdah Bagian 1

مَوْلَايَ صَلِّي وَسَلِّـمْ دَآئِــماً أَبَـدً
عَلـــَى حَبِيْبِـكَ خَيْــرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
Mawlaaya salli wa sallim daa-iman abadan
‘Alaa Habiibika Khayril khalqi kullihimi


أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍبِذِيْ سَــــلَــمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَيْ مِنْ مُقْلَةٍ بِـــدَمِ
Amin tadzakkuri jironin bidzi salami
Mаzаjtа dаm’an jаro min muԛlаtіn bіdаmі


أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَـــةٍ
وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِيْ الْضَمَآءِ مِنْ إِضَـمِ
Am habbatir-rihu mіn tilqo-i kadhіmаtіn
Wа awmadlol barqu fidh-dhоlma-і mіn іdlоmі


فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَــا
وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِـــــمِ
Fa maa li ‘ aynayka in qulta kfufaa hamataa Wa maa li qalbika in qulta stafiq yahimi


أيَحَسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتـــِمٌ
مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمضْطَــــرِمِ
Ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun Maa bayna munsajimin minhu wa mudtarimi


لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعاً عَلَي طَـلَلٍ
وَلاَ أرَقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلـَـــمِ
Law lal hawaa lam turiq dam ‘an ‘alaa talalin Wa laa ariqta li dhikril baani wal ‘alami


فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُباًّ بَعْدَ مَا شَــهِدَتْ
بِهِ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّـــقَمِ
Fa kayfa tunkiru hubban ba’da maa shahidat Bihi ‘ alayka‘uduulud dam’i was saqami


وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَــنىً
مِثْلَ الْبَهَارِمِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَــــمِ
Wa athbatal wajdu khattay ‘abratin wa dan Mithlal bahaari ‘alaa khaddayka wal ‘anami


نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرّقَنِي
وَالْحُبّ يَعْتَرِضُ اللّذّاتَ بِالَألَــــــمِ
Na ‘ am saraa tayfu man ahwaa fa arraqanii Wal hubbu ya’ taridul ladhdhati bil alami


يَا لَا ئِمِي فِي الهَوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً
مِنّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ
Yaa laa- imii fil hawal ‘udhriyyi ma ‘dhiratan Minniia ilayka wa law ansafta lam talumi

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Burdah
SURYA.co.id
Lirik Sholawat
surabaya.tribunnews.com
BERITATERKAIT
    • Berita Terkait :#Lirik Sholawat
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Motor Bekas Honda Supra X 125 Cc Thn 2007 Surat Lengkap Pajak On - Malang
    Motor Bekas Honda Supra X 125 Cc Thn 2007 Surat Lengkap Pajak On - Malang
    Rp5.000.000
    Jawa Timur, Malang
    Motor Bekas Honda Scoopy Tahun 2015 Mulus Normal Surat Lengkap - Malang
    Motor Bekas Honda Scoopy Tahun 2015 Mulus Normal Surat Lengkap - Malang
    Rp7.250.000
    Jawa Timur, Malang
    Motor Bekas Honda Scoopy Tahun 2017 Warna Hitam Siap Pakai Surat Lengkap - Pangkal Pinang
    Motor Bekas Honda Scoopy Tahun 2017 Warna Hitam Siap Pakai Surat Lengkap - Pangkal Pinang
    Rp7.550.000
    Bangka Belitung, Pangkal Pinang
    Honda Vario Thn 2015 Siap Pakai Bekas Pajak Jalan - Pangkal Pinang
    Honda Vario Thn 2015 Siap Pakai Bekas Pajak Jalan - Pangkal Pinang
    Rp7.000.000
    Bangka Belitung, Pangkal Pinang
    Motor Beaks Honda Beat Tahun 2015 Mulus Siap Pakai Plat B Surat Lengkap - Jakarta Pusat
    Motor Beaks Honda Beat Tahun 2015 Mulus Siap Pakai Plat B Surat Lengkap - Jakarta Pusat
    Rp6.250.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Motor Bekas Honda Vario 125 Cc Thn 2012 Plat B DKI Surat Lengkap Pajak Hidup - Jakarta Pusat
    Motor Bekas Honda Vario 125 Cc Thn 2012 Plat B DKI Surat Lengkap Pajak Hidup - Jakarta Pusat
    Rp5.750.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Motor Honda Scoopy Bekas Tahun 2015 Mulus Plat Z - Tasikmalaya Kota
    Motor Honda Scoopy Bekas Tahun 2015 Mulus Plat Z - Tasikmalaya Kota
    Rp6.250.000
    Jawa Barat, Tasikmalaya Kota
    Motor Honda Beat Bekas Tahun 2015 Siap Pakai Plat Z - Tasikamalaya Kota
    Motor Honda Beat Bekas Tahun 2015 Siap Pakai Plat Z - Tasikamalaya Kota
    Rp6.250.000
    Jawa Barat, Tasikmalaya Kota
    Motor Honda Scoopy Tahun 2016 Rasa Baru - Denpasar
    Motor Honda Scoopy Tahun 2016 Rasa Baru - Denpasar
    Rp7.250.000
    Bali, Denpasar
    Motor Honda Beat Tahun 2017 Wrna Hitam - Denpasar
    Motor Honda Beat Tahun 2017 Wrna Hitam - Denpasar
    Rp8.550.000
    Bali, Denpasar
    Jam Tangan Pria Bekas Epsilon Alba Titaniun Solar Seri V122-6A50 Normal Ori - Jakarta Pusat
    Jam Tangan Pria Bekas Epsilon Alba Titaniun Solar Seri V122-6A50 Normal Ori - Jakarta Pusat
    Rp500.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Jam Tangan Pria Bekas G-Shock GST 210-4M Normal All Ori - Jakarta Barat
    Jam Tangan Pria Bekas G-Shock GST 210-4M Normal All Ori - Jakarta Barat
    Rp1.600.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    Motor Yamaha Fino Bekas Tahun 2015 Seperti Baru - Kediri Kota
    Motor Yamaha Fino Bekas Tahun 2015 Seperti Baru - Kediri Kota
    Rp6.250.000
    Jawa Timur, Kediri Kota
    Motor Yamaha Mio Bekas Tahun 2011 Jarang di Pakai - Kediri Kota
    Motor Yamaha Mio Bekas Tahun 2011 Jarang di Pakai - Kediri Kota
    Rp5.250.000
    Jawa Timur, Kediri Kota
    Motor Honda Scoopy Bekas Tahun 2017 Warna Hitam - Kediri Kota
    Motor Honda Scoopy Bekas Tahun 2017 Warna Hitam - Kediri Kota
    Rp8.250.000
    Jawa Timur, Kediri Kota
    Motor Honda Scoopy Tahun 2017 Mulus Banget - Jakarta Selatan
    Motor Honda Scoopy Tahun 2017 Mulus Banget - Jakarta Selatan
    Rp8.350.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Motor Honda Scoopy Tahun 2015 Siap Tempur - Jakarta Selatan
    Motor Honda Scoopy Tahun 2015 Siap Tempur - Jakarta Selatan
    Rp7.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Motor Bekas Yamaha Mio J 2011 Matic Murah Surat Lengkap No Kendala - Kediri
    Motor Bekas Yamaha Mio J 2011 Matic Murah Surat Lengkap No Kendala - Kediri
    Rp5.850.000
    Jawa Timur, Kediri Kota
    HP Poco F3 Pro 8/256 Hitam Nego
    HP Poco F3 Pro 8/256 Hitam Nego
    Rp4.000.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Motor Bekas Yamaha Fino 2015 Warna Putih Surat Lengkap Pajak Hidup - Kediri
    Motor Bekas Yamaha Fino 2015 Warna Putih Surat Lengkap Pajak Hidup - Kediri
    Rp8.700.000
    Jawa Timur, Kediri Kota
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan