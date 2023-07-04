Lirik Sholawat
Qasidah Burdah Lengkap: Arab, Latin dan Terjemahan
Dikenal sebagai Lirik Sholawat, Qasidah Burdah sebenarnya adalah karya sastra Imam Syarafuddin Al-Bushiri
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Inilah Lirik Qasidah Burdah lengkap Arab, latin dan terjemahan.
Dikenal sebagai Lirik Sholawat, Qasidah Burdah sebenarnya adalah karya sastra Imam Syarafuddin Al-Bushiri, seorang penyair asal Mesir.
Syair Qasidah Burdah bermakna doa-doa kepada Allah SWT dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Baca juga: Sholawat Fatih Lengkap Arab, Latin, Arti dan Keutamaan
Sholawat Burdah Bagian 1
مَوْلَايَ صَلِّي وَسَلِّـمْ دَآئِــماً أَبَـدً
عَلـــَى حَبِيْبِـكَ خَيْــرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
Mawlaaya salli wa sallim daa-iman abadan
‘Alaa Habiibika Khayril khalqi kullihimi
أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍبِذِيْ سَــــلَــمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَيْ مِنْ مُقْلَةٍ بِـــدَمِ
Amin tadzakkuri jironin bidzi salami
Mаzаjtа dаm’an jаro min muԛlаtіn bіdаmі
أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَـــةٍ
وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِيْ الْضَمَآءِ مِنْ إِضَـمِ
Am habbatir-rihu mіn tilqo-i kadhіmаtіn
Wа awmadlol barqu fidh-dhоlma-і mіn іdlоmі
فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَــا
وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِـــــمِ
Fa maa li ‘ aynayka in qulta kfufaa hamataa Wa maa li qalbika in qulta stafiq yahimi
أيَحَسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتـــِمٌ
مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمضْطَــــرِمِ
Ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun Maa bayna munsajimin minhu wa mudtarimi
لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعاً عَلَي طَـلَلٍ
وَلاَ أرَقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلـَـــمِ
Law lal hawaa lam turiq dam ‘an ‘alaa talalin Wa laa ariqta li dhikril baani wal ‘alami
فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُباًّ بَعْدَ مَا شَــهِدَتْ
بِهِ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّـــقَمِ
Fa kayfa tunkiru hubban ba’da maa shahidat Bihi ‘ alayka‘uduulud dam’i was saqami
وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَــنىً
مِثْلَ الْبَهَارِمِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَــــمِ
Wa athbatal wajdu khattay ‘abratin wa dan Mithlal bahaari ‘alaa khaddayka wal ‘anami
نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرّقَنِي
وَالْحُبّ يَعْتَرِضُ اللّذّاتَ بِالَألَــــــمِ
Na ‘ am saraa tayfu man ahwaa fa arraqanii Wal hubbu ya’ taridul ladhdhati bil alami
يَا لَا ئِمِي فِي الهَوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً
مِنّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ
Yaa laa- imii fil hawal ‘udhriyyi ma ‘dhiratan Minniia ilayka wa law ansafta lam talumi
|Sholawat Fatih yang Asli Arab, Latin Lengkap Terjemahan
|LIRIK Busyrolana oleh Alfina Nindiyani dalam Bahasa Arab dan Terjemahan, Bermakna Kebahagiaan Sejati
|Lirik Sholawat Jibril: Arab Lengkap Terjemahan dan Keutamaan
|Lagu Addinu Lana Lirik Arab, Latin dan Terjemahan
|Lirik Sholawat Nariyah beserta Artinya, Ini Keutamaan Dibaca Setelah Sholat Fardhu