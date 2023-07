FAKTA Debut Solo Jungkook BTS 14 Juli 2023: Posternya Dirilis di Beberapa Negara, Simak Jadwalnya

SURYA.CO.ID - Jungkook BTS bakal melakukan debut solo dengan merilis single digital pada 14 Juli 2023 mendatang.

Single digital yang bertajuk "Seven" itu rencananya bakal dibintangi oleh Han So Hee sebagai model video klip.

Sementara itu, jelang perilisan, Jungkook BTS telah memberikan informasi pada penggemar mengenai jadwal debutnya.

Melansir beberapa sumber, berikut fakta debut Jungkook BTS.

1. Rilis poster jadwal

Jelang debut solo, Jungkook BTS diketahui telah merilis jadwal.

Tertulis pada poster jadwal, Jungkook bakal melakukan sejumlah kegiatan seperti:

- 3 Juli 2023: Merilis ulang lagu "Still With You" dan "My You" di seluruh platform musik digital

- 6 Juli 2023: Merilis concept photo

- 7 Juli 2023: Merilis BTS film

- 10 Juli 2023: Recording film review

- 12 Juli 2023: Teaser "Seven"

- 14 Juli 2023: Official MV

- 15 Juli 2023: "Seven" performance video