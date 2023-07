Berikut ini Daftar Harga BBM Pertamina Naik se-Indonesia, Ini Harga Baru di Jatim per Juli 2023.

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Berikut ini daftar harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina yang naik se-Indonesia per Juli 2023.

Simak pula harga BBM terbaru di Jawa Timur (Jatim) termasuk Kota Surabaya dan sekitarnya.

Daftar harga BBM di provinisi-provinsi lain juga ada di artikel ini.

Ya, PT Pertamina (Persero) Tbk melalui website resmi My Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga dari tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Penyesuaian harga tersebut terhitung berlaku mulai Sabtu, 1 Juli 2023.

Penyesuaian harga tersebut meliputi Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53).

Untuk harga Pertalite, Pertamax, dan solar subsidi tidak mengalami penyesuaian harga atau masih tetap seperti bulan sebelumnya.

Melalui pernyataan resmi, penyesuaian harga dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Penyesuaian harga tersebut dirinci dengan harga jual Pertamax Turbo menjadi Rp 14.000 per-liter dari Rp 13.600 per liter.

Penetapan tersebut dilakukan untuk wilayah Jawa dan Bali.

Sementara untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung menjadi Rp 14.350 per liter.

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, harga Pertamax Turbo ialah Rp 14.700 per liter.

Dari harga sebelumnya, perseroan sempat menurunkan harga Pertamax Turbo pada bulan Juni 2023 dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 13.600 per liter sampai Rp 13.900 per liter sesuai wilayah masing-masing.

Untuk pertamax dex yang pada Juni lalu sempat turun dari Rp14.600 menjadi Rp13.250 per liter, mulai hari ini berubah menjadi di atas itu.