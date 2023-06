Jadwal Liga 1 Sabtu 1 Juli 2023: Persis Solo vs Persebaya Surabaya dan Bali United vs PSS Sleman

Jadwal Liga 1 Sabtu 1 Juli 2023: Persis Solo vs Persebaya Surabaya, Bali United vs PSS Sleman

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 1 2023/2024, laga pembuka Bali United vs PSS Sleman dan Persis Solo vs Persebaya Surabaya.

Kompetisi sepakbola kasta tertinggi di Indonesia, Liga 1 bakal mulai bergulir pada Sabtu (1/7/2023) besok.

Dua pertandingan bakal tersaji di hari pertama.

Laga pembuka bakal mempertemukan Bali United vs PSS Sleman.

Pertandingan ini menggantikan laga Persija Jakarta vs PSM Makassar yang semula dijadwalkan jadi partai pembuka di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Namun laga Persija Jakarta vs PSM Makassar akhirnya digeser ke hari Minggu (2/7) mendatang.

Bruno Moreira saat tampil di laga Persebaya vs Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (28/5/2023) (Persebaya)

Adapun pertandingan Bali United vs PSS Sleman akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada jam 15.00 WIB.

Disusul dengan partai yang mempertemukan dua tim sarat sejarah yaitu Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo, jam 19.00 WIB.

Laga Liga 1 2023/2024 kembali di lanjutkan pada Minggu (2/7/2023).

Ada empat pertandingan yang akan digelar pada waktu itu.

Keempat laga itu adalah Dewa United Vs Arema FC, Persib Bandung Vs Madura United, Persija Vs PSM, dan Barito Putera Vs Persita.

Pemain Persebaya saat Persebaya 96th Anniversary Game menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (18/6/2023). (surya.co.id/habibur rohman)

Tiga pertandingan terakhir akan digelar pada Senin (3/7/2023).

Ketiga laga itu adalah RANS Nusantara FC Vs Persikabo 1973, Persik Kediri Vs Borneo FC, dan PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC.

Simak jadwal selengkapnya berikut ini