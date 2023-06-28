Idul Adha 2023

Bacaan Takbir Idul Adha dalam Tulisan Arab dan Latin

Malam ini, Rabu (28/6/2023) setelah maghrib, akan berkumandang suara takbir Idul Adha. Berikut bacaan takbir Idul Adha

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
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ILUSTRASI Idul Adha 

SURYA.CO.ID - Pemerintah sudah menetapkan Idul Adha 1444 Hijriyah jatuh pada Kamis (29/6/2023).

Artinya, malam ini, Rabu (28/6/2023) setelah maghrib, akan berkumandang suara takbir Idul Adha

Kumandang takbir atau takbiran Idul Adha perintah Allah, seperti dijelaskan dalam Al Quran Surat al-Baqarah ayat 185:

  وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."

Berikut bacaan takbiran Idul Adha selengkapnya.

Takbir Idul Adha tulisan Arab

اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اَكْبَرْ ـ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ـ اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ

اَللَّهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً

لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَلاَنَعْبُدُ اَلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْـدَهُ وَنَصَرَعَبِدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ . اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ

Tulisan Latin

Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar..
Laa - ilaaha - illallaahu wallaahu akbar.
Allaahu akbar walillaahil - hamd.

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