Pemain Asing Anyar Persis Solo Bikin Persebaya Surabaya Kerepotan, Aji Santoso Lempar Pujian

Moussa Sidibe (kiri) saat beraksi di laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (24/6/2023)

SURYA.co.id, - Pemain asing anyar Persis Solo bikin kerepotan Persebaya Surabaya, Aji Santoso lontarkan pujian setinggi langit.

Moussa Sidibe merupakan pemain asing yang baru didatangkan oleh Persis Solo untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2023/2024.

Pemain berusia 28 tahun itu langsung menarik perhatian di laga uji coba antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (24/6/2023).

Sebagai informasi, laga ini berakhir dengan kemenangan Persebaya lewat skor 4-3.

Moussa Sidibe sendiri mencetak satu gol pada pertandingan tersebut.

Terlepas dari satu gol, pemain berposisi sebagai winger itu terlihat kerap merepotkan sisi kiri pertahanan Persebaya Surabaya.

Lebih lanjut, Aji Santoso menilai Moussa Sidibe memiliki beberapa kelebihan.

Moussa Sidibe (kiri) saat beraksi di laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (24/6/2023) (Persis Solo)

Diantaranya yakni kecepatan dan kuat dalam duel satu lawan satu.

"Saya pikir pemain ini (Moussa Sidibe) cukup impresif."

Baca juga: Berita Persebaya Hari Ini Populer: Akhiri Pramusim Tanpa Kekalahan, Sosok M Iqbal yang Makin Moncer

Baca juga: UPDATE Daftar 13 Tim Liga 1 2023/2024 Lengkapi Kuota Asing: Persebaya Aman, Persija Sudah Puas?

"Dia mempunyai kecepatan, dribling one vs one cukup kuat."

"Dan pemain ini sangat mobile."

"Mungkin karena dia masih baru pertama di Indonesia," kata Aji Santoso.

Aji Santoso bahkan memprediksi bila Moussa Sidibe bisa sukses di kancah sepak bola Tanah Air.

Namun dengan satu syarat.