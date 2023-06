KELUARGA Raffi Ahmad Disorot Usai Syahnaz Diduga Selingkuh, Disebut Cuek dan Seperti Tak Ada Masalah

SURYA.CO.ID - Isu perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett, masih hangat jadi perbincangan publik.

Publik juga menyoroti, mengapa keduanya tidak segera membuat klarifikasi atau permintaan maaf.

Namun, hal berbeda justru dilakukan oleh keluarga besar Raffi Ahmad.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Syahnaz dan Jeje tampak masih bersama untuk menonton pertandingan tenis di tengah isu dugaan perselingkuhan.

Paling baru, video kebersamaan keluarga besar Raffi Ahmad setelah pertandingan tenis pun viral dan tersebar di akun-akun gosip.

Pada video tersebut, tampak keluarga besar Raffi Ahmad, termasuk di dalamnya, Amy Qanita, Rieta Amalia, Nagita Slavina, Caca Tengker, dan masih banyak lagi, berada dalam satu meja yang sama.

Hanya saja, dalam video itu Syahnaz dan Jeje Govinda tidak tampak duduk bersebalahan. Bahka pada setiap foto yang diunggah, selalu ada jarak di antara keduanya.

Saat diunggah oleh akun gosip, penampakan Syahnaz dan Jeje di tengah keluarga besar Raffi Ahmad, menuai banyak pro kontra.

Ada yang mengatakan bahwa sikap keluarga besar Raffi Ahmad tampak seperti tidak terjadi apa-apa di sana. Namun ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah cara Jeje dan Syahnaz untuk meredam opini publik tentang rumah tangga mereka.

"Ini sih keluarganya sedang berusaha keras menyelamatkan rmh tangga s dan j."

"Menurutku loh ya jeje jg sakit cuma mgkn dia memilih jalan ini demi anak atau apapun alasannya yg kita g tau, kalo L akhirnya milih Jalan Yang beda ya kita g bs Donk judge J yg milih bertahan, sama jg dulu kayak lesti Dan Ayu dewi juga Gigi yg milih untuk bertahan, kita jg g tau dibelakang netijen mereka udh sidang sanaz atau gmn2 cuma ga mau aha bawa2 media"

"Pura2 tdk ada pengaruhnya, padahal hati meteka hancur...bikin rame lagi."

"Jeje udh mulai dingin ke syahnaz, hatinya udh remuk di hancurin syahnaz, you brik my hat brik my hoff"

