Biodata Yasinta Aurelia, Gadis Sidoarjo yang Mewakili Indonesia di Ajang Miss Supranational 2023

SURYA.CO.ID - Juara 2 Puteri Indonesia 2023, Yasinta Aurelia, akan mewakili Indonesia di kontes kecantikan tingkat internasional, Miss Supranational 2023.

Gadis Sidoarjo itu dijadwalkan terbang ke Nowy Sacz, Malopolska, Polandia, pada hari ini (25/6/2023) malam.

Info tersebut diketahui dari unggahan Instagram akun Instagram @officialputeriindonesia, Sabtu (24/6/2023).

"Finally The day Has come !! You are cordially invited to the send-off event of Puteri Indonesia Lingkungan 2023 & Miss Supranational Indonesia 2023 @yasintaaurel to Miss Supranational 2023 at Polandia and sending your blessing and prayers to ignite her fire spirit for Indonesia"

(Akhirnya hari ini datang! Dengan hormat, Anda diundang ke acara pelepasan Puteri Indonesia Lingkungan 2023 dan Miss Supranational Indonesia 2023 @yasintaaurel ke Miss Supranational 2023 di Polandia. Beri doa agar semangatnya berkobar untuk Indonesia"

Sebelum terbang ke Polandia, Yasinta sempat menggelar konferensi pers untuk membeberkan persiapannya mengikuti ajang Miss Supranational 2023.

Gadis berusia 19 tahun itu menjelaskan, bahwa beruntung bisa mendapat kesempatan untuk mewakili Indonesia.

"Saya merasa beruntung. Beberapa orang melihat perjalanan ini sebagai sesuatu yang mulus dan mudah, tetapi tetaplah untuk capai tujuan butuh proses dan kegagalan, karena harus diiringi dedikasi dan apa dikerjakan harus selaras dengan hal tersebut," ungkap Yasinta, dikutip dari Kompas.com.

Yasinta Aurellia Wakil Jawa Timur di Puteri Indonesia 2023 (INSTAGRAM)

Partisipasinya dalam ajang tersebut juga memberikan kesempatan emas untuk mengangkat citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang menakjubkan dan memperkenalkan kepada dunia keindahan dan keunikan warisan budaya yang dimiliki oleh Tanah Air.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat Yayasan Puteri Indonesia dan juga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Putri Kus Wisnu Wardani menuturkan bahwa segala persiapan Yasinta memang cukup singkat yaitu sekitar satu bulan.

Meskipun Puteri Indonesia asal Jawa Timur itu memiliki waktu yang singkat, namun dukungan dari masyarakat Indonesia sangatlah penting dalam memberikan semangat dan motivasi kepada Yasinta Aurellia selama berkompetisi.

"Persiapan Yasinta tetap berjalan maksimal meskipun dalam waktu yang terbatas. Dukungan penuh diberikan kepada Yasinta untuk meraih hasil terbaik dan mewakili Indonesia dengan kebanggaan di panggung internasional,"

"Semoga Yasinta Aurellia sukses dalam perjalanan menuju gelar Miss Supranational 2023 dan membawa kehormatan bagi Indonesia," ujar Putri.

Persiapan Yasinta Aurellia menjelang Miss Supranational 2023