Biodata Anthony Ginting Atlet Bulu Tangkis yang Lamar Kekasih di Sydney, Ukir Prestasi Sejak SD

SURYA.CO.ID - Sosok Anthony Ginting tengah menjadi perbincangan.

Hal tersebut usai Anthony Ginting melamar kekasihnya, Mitzi Abigail, baru-baru ini.

Momen Anthony Ginting melamar Mitzi Abigail itu dibagikan di Instagram pada Sabtu (24/6/2023).

Dalam foto yang diunggah, terlihat Ginting berlutut di depan Mitzi.

Pada momen tersebut, Ginting tampak sedang memakaikan cincin di jari sang pujaan hati.

Suasana terlihat romantis dengan latar matahari terbenam di balik Sydney Opera House, Sydney, Australia.

Dalam caption, Anthony Ginting menuliskan kata-kata manis.

"She said “YES!”

Terimakasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami dan mendukungku. Terimakasih sudah saling mau berproses untuk menjadi dewasa di dalam hubungan ini.

No words can describe how grateful I am to God for sending you into my life. And after many years, I’m so grateful that we can take one step forward. Still long way to go, so let’s enjoy every moment together!

Love you! @mitziabigail."

Unggahan Ginting pun langsung diserbu oleh warganet.

Banyak yang memberikan ucapan dan doa untuk kedua sejoli tersebut.

Diketahui, Anthony Ginting telah menjalin asmara dengan Mitzi Abigail selama 9 tahun.