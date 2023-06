GDL Resmikan Taman Bermain Sensory Park Untuk Fasilitas Keluarga

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Superblok Grand Dharmahusada Lagoon (GDL) meresmikan Sensory Park - Natural Outdoor Play Spaces.

Mengusung konsep alam terbuka, hijau dan natural, area ini dirancang khusus untuk memberikan ruang gerak serta pengalaman belajar yang berbeda.

"Anak bisa leluasa melatih kemampuan sensori motorik, personal sosial dan bahasa," kata Wahyu Setyaningsih, Plt Project Director Grand Dharmahusada Lagoon (GDL), Selasa (20/6/2023).

Sensory Park hadir sebagai alternatif bagi keluarga yang mencari tempat rekreasi sekaligus menjalin hubungan dengan alam. Pendekatan Natural Outdoor menjadi spesialisasi pengembangan kami untuk mewujudkan kawasan ramah, aman dan nyaman untuk anak dan keluarga.

Dalam pembukaan Sensory Park, suasana kegembiraan dan keceriaan terasa begitu kuat.

Wajah anak-anak yang berbinar-binar saat mereka menjelajahi setiap sudut area, bermain di permainan sensorik, dan berlarian di padang rumput.

Para orang tua juga terlihat bahagia melihat anak-anak mereka mengeksplorasi dengan aman dalam lingkungan yang terkontrol.

Pembukaan Sensory Park di GDL dihadiri oleh para mitra, investor, dan member loyal rumah kumbang, karyawan-karyawati PP Properti regional Jawa Timur, para penghuni urban residence GDL, dan masyarakat setempat.

Acara pembukaan ini didukung berbagai aktivitas menarik seperti Seminar oleh Miss Rosa dari Montessori Haus Asia, Story Time by Kinderkloud, Toys Corner by Rent & Play, Bouncy Time by Mo Main, Freeplay di area Sensory Park, Flashmob Dance & The Magic of Light by rumah Kumbang.

Bagi para penghuni Grand Dharmahusada Lagoon, Sensory Park menjadikan kawasan urban residence ini semakin lengkap sebagai tempat tinggal yang ideal untuk keluarga.

Sensory Park menawarkan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain di lingkungan yang aman dan terjaga, sambil menikmati udara segar dan keindahan alam.

Selain itu, taman ini juga menjadi tempat yang menginspirasi kreativitas, mempromosikan interaksi sosial, dan memperluas pengetahuan anak-anak tentang alam.

"Sensory Park adalah hadiah istimewa bagi keluarga di Surabaya Timur dan kawasan Grand Dharmahusada Lagoon pada khususnya" jelas Wahyu.

Taman ini memberikan kesempatan untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari dan menikmati waktu berharga bersama anak-anak di tengah keindahan alam yang menenangkan.

Di Sensory Park, pengunjung akan menemukan berbagai elemen sensorik yang merangsang panca indera.