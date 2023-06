Dara Asal Malang Chaterina Sherly Meliana, Pemenang Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023

Chaterina Sherly Meliana setelah ditunjuk sebagai pemenang Miss Universe Indonesia Jawa Timur dalam Malam Final yang digelar di Shangri-La Surabaya, Minggu malam (18/6/2023). Disusul Runner Up pertama Natasha Keniraras dan selanjutnya adalah Fransisca Evelyn Sinjaya sebagai Runner Up kedua.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Mata Chaterina Sherly Meliana masih berbinar usai dinobatkan sebagai Pemenang Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023.

Dara asal Kota Malang ini berhasil menggeser 19 finalis dan mengenakan mahkota bertahta 3000 batu permata ‘The Enchanting Stellar Crown’ rancangan Yuling Hoo selaku Ceo of Leciel.

Perempuan yang akrab dipanggil Sherly ini mengaku, tidak terbayangkan dirinya akan membawa mahkota tersebut di ajang nasional.

Sejauh ini, diakui Sherly, ia hanya memberikan versi terbaik dirinya dan yakin bahwa usaha tersebut akan sebanding dengan hasil.

“Bersyukur banget pastinya dikasih kesempatan oleh Miss Universe Indonesia Jawa Timur ke ajang nasional. Semoga bisa belajar lebih banyak dan juga memberikan yang terbaik supaya hasilnya juga yang terbaik,” ungkap Sherly usai malam final Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023 di Shangri-La Surabaya, Minggu (18/6/2023).

Tekad kuat yang diberikan oleh Sherly turut memacu semangatnya. Ia tak lelah pulang dan pergi dari Malang menuju Surabaya untuk mengikuti audisi, pembekalan hingga persiapan malam final. Hal itu diupayakannya untuk bisa menampilkan terbaik.

Bukan kali pertama bagi Alumnus STIE Malangkucecwara Malang (ABM) ini mengikuti kontes kecantikan. Ia mengaku sebelumnya sempat mengikuti Duta Wisata, Miss Culinary dan Miss Indonesia.

Sherly mengaku selalu memanfaatkan kesempatan yang ada sebagai perjalanan dan menambah pengalaman untuk mendapatkan ilmu serta hal baru.

Tidak hanya berparas cantik, Sherly juga handal dalam pendidikan.

Dia pernah menjadi lulusan terbaik di sekolah dengan beberapa prestasi di bidang non akademik.

Prestasi tersebut dibawanya hingga ke bangku kuliah dengan mendapatkan beasiswa bergengsi untuk mahasiswi berprestasi dan lulus dengan IPK 3.88 Sarjana Akuntansi.

Bermula dari ketertarikannya akan hal baru, Sherly mencoba mengasah kemampuannya di ajang Puteri Pendidikan Sulawesi Tenggara 2017, kemudian Puteri Kampus 2018.

Tahun berikutnya, perempuan kelahiran Surabaya 24 Mei 2000 ini mencoba di kontes modelling.

Selain aktif berorganisasi, ia pun aktif di dunia modelling. Sherly pernah dinobatkan sebagai Juara 1 AMM Model Search 2019, Runner Up kedua Matos Look of The Year 2019 dan terakhir mengikuti Kakang Mbakyu Kota Malang 2021.