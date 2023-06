Maknae BTS Puncaki Brand Reputation Juni 2023, Jimin Pertahankan Unggul dengan Indeks 5 Jutaan

SURYA.CO.ID - Brand reputation untuk idol boygroup Korea Selatan edisi Juni 2023 telah dirilis.

Dari 703 ribu anggota boygroup, terpilih 30 orang yang memiliki nilai brand cukup besar di kalangan ifol, menurut Institut Penelitian Bisnis Korea.

Data tersebut dikumpulkan dari 17 Mei hingga 17 Juni 2023.

Hasilnya, tiga maknae atau anggota termuda BTS menempati posisi teratas, yang mana Jimin masih mempertahankan posisinya di puncak data.

Melansir Instagram @officialkvibes, Jimin menempati posisi pertama dengan indeks reputasi merek 5.339.376.

Selain tiga maknae BTS, berikut 30 idol boygroup yang memuncaki brand reputation.

1. Jimin BTS

2. Jungkook BTS

3. V BTS

4. Kang Daniel Wanna One

5. G-Dragon BIGBANG

6. Eun Woo ASTRO

7. RM BTS

8. Baekhyun EXO

9. Suga BTS

10. Mino WINNER

11. Hoshi SEVENTEEN

12. Mingyu SEVENTEEN

13. Jeonghan SEVENTEEN

14. Wonwoo SEVENTEEN

15. Minhyun NUEST/Wanna One

16. Jin BTS

17. Ji Hoon Wanna One

18. Onew SHINee

19. Jae Hwan Wanna One

20. J-Hope BTS

21. Yunho TVXQ

22. Key SHINee

23. S.Coups SEVENTEEN

24. Joshua SEVENTEEN

25. DK SEVENTEEN

26. Mark NCT

27. Jaehyun NCT

28. Seungkwan SEVENTEEN

29. Kai EXO

30. Jun SEVENTEEN

Deretan Idol yang Comeback dan Debut Bulan Juli 2023

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah idol Kpop akan merilis album dan single pada Juli 2023 mendatang.

Penggemar akan dibuat sibuk dengan jadwal idola mereka jelang comeback.

Melansir Instagram @officialkvibes, berikut sederet idola Kpop yang akan comeback pada Juli 2023 mendatang.

Jungkook

Jungkook BTS menjadi salah satu artis yang harus diantisipasi debut solonya.

Banyak ditunggu oleh ARMY, Jungkook BTS akhirnya akan melakukan debut solo pada 14 Juli 2023 mendatang.