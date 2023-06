Biodata Fransisca Saraswati yang Lagi Viral di Twitter, 3 Bulan Lalu Umumkan Kelulusan dari JKT48

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Biodata Sisca JKT48, yang lagi viral di Twitter.

Sebelum viral di Twitter, Fransisca Sarasawati alias Sisca JKT48 mengumumkan kelulusannya, pada Rabu (15/3/2023), melalui akun Instagram-nya, Kamis (16/3/2023).

"Hari ini, tepat 9 tahun generasi 3 terbentuk, aku mengumumkan akan lulus dari JKT48," tulis Sisca JKT48 di Instagram-nya.

Sisca mengaku bingung bagaimana mengutarakan perasaannya akan lulus dari JKT48.

Selama 9 tahun, ia tak melulu merasakan senang. Namun, ada kalanya ia terpuruk dan tak percaya diri.

“Untuk sekarang, aku sendiripun bingung bagaimana mengutarakan perasaan ku yang paling jujur. Rasanya bittersweet, perjalananku disini tidak semuanya manis, ada up and down, waktu-waktu mempertanyakan kemampuan diri sendiri, waktu-waktu kemenangan, semuanya terangkum dengan indah selama 9 tahun di hatiku," tulis Sisca.

Terakhir, Sisca JKT48 juga berharap bisa memberikan kenangan manis kepada penggemarnya dalam penampilan terakhirnya bersama JKT48.

"Sampai tiba waktunya nanti penampilan terakhirku di sini, ayo buat kenangan paling manis! Dukung aku selama-lamanya ya, sayang banget sama kalian semua!" tulis Sisca.

Biodata Sisca

Sisca atau yang bernama lengkap Fransisca Saraswati Puspa Dewi lahir 24 Februari 2000.

Ia mengawali karirnya di JKT48 sebagai trainee.

Setelah 9 bulan kemudian, ia diangkat menjadi member reguler JKT48 dan masuk ke dalam team T.

Selama menjadi member JKT48, ia sempat beberapa kali berganti tim.

Dari team T, Sisca dipindahkan ke team KIII pada 2016 silam sebelum dipindahkan ke team J pada 2019.

Bisa dibilang Sisca merupakan salah satu member JKT48 yang pernah merasakan semua team.

Kepiawaiannya bermain alat musik dan modal suara merru membuatnya bernai merilis single pertamanya.

Tahun 2021, single pertama Sisca JKT48 berjudul ‘Berdebar’ ini berhasil menarik perhatian publik.

Hanya selang 1 tahun, ia kembali merilis album yang terdiri dari 4 lagu baru dan 1 lagu yang telah dirilis.

Album Sisca JKT48 ‘Asa dan Rasa’ ini pun dirilis secara digital di beberapa platform pemutar musik.