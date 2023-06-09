Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Mahalul Qiyam Dalam Bahasa Arab dan Indonesia, Dibaca Sambil Berdiri
Inilah lirik Sholawat Mahalul Qiyam dalam Bahasa Arab dan Indonesia, serta makna bacaannya.
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Inilah lirik Sholawat Mahalul Qiyam dalam Bahasa Arab dan Indonesia, serta makna bacaannya.
Sholawat Mahalul Qiyam merupakan bacaam sholawat yang berisi syair-syair dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Sholawat Mahalul Qiyam terdapat dalam Kitab al Barzaji karya Syaikh Ja'far al-Barzanji, yang mana saat membacanya, dengan posisi berdiri.
Berikut bacaan Sholawat Mahalul Qiyam.
صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
Shallallahu ‘ala Muhammad, shallallahu ‘alayhi wasallam
ﻳَﺎ ﻧَﺒِﻲ سَلَاﻡْ ﻋَﻠَﻴْﻚَ - ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝْ سَلَاﻡْ ﻋَﻠَﻴْﻚَ
Ya nabi salam ‘alaika, Ya Rosul salam ‘alaika
يَا حَبِيْبْ سَلَامْ عَلَيْكَ - صَلَوَاتُ اللهْ عَلَيْكَ
Ya habib salam ‘alaika, sholawatullah ‘alaika
ﺃَﺷﺮَﻕَ ﺍﻟﺒَﺪْﺭُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ - ﻓَﺎﺧْﺘَﻔَﺖْ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟﺒُﺪُﻭْﺭُ
Asyroqol badru ‘alaina, fakhtafat minhul buduru
ﻣِﺜْﻞَ حُسْنِك ﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﻨَﺎ - ﻗَﻂُّ ﻳَﺎ ﻭَﺟْﻪَ ﺍﻟﺴُّﺮُﻭْﺭِ
Mitsla husnik mâ ro-ainâ, qotthu yâ wajhas-surûri
ﺃَﻧْﺖَ ﺷَﻤْﺲٌ ﺃَﻧْﺖَ ﺑَﺪْﺭٌ - ﺃَﻧْﺖَ ﻧُﻮْﺭٌ ﻓَﻮْﻕَ ﻧُﻮْﺭٍ
Anta syamsun anta badrun, anta nûrun fauqo nûrin
ﺃَﻧْﺖَ ﺇِﮐْﺴِﻴْﺮُ ﻭَﻏَﺎﻟِﻲ , ﺃَﻧْﺖَ ﻣِﺼْﺒَﺎﺡُ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭْﺭِ
Anta iksîrun wa ghôlî, anta mishbâhush-shudûri
ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴْﺒِﯽ ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ - ﻳَﺎﻋَﺮُﻭْﺱَ ﺍﻟﺨَﺎﻓِﻘَﻴْﻦِ
Yâ habîbî yâ Muhammad, yâ ‘arûsal-khôfiqoini
ﻳَﺎ ﻣُﺆَﻳَّﺪْ ﻳَﺎﻣُﻤَﺠَّﺪْ - ﻳَﺎ ﺇِﻣَﺎﻡَ ﺍﻟﻘِﺒْﻠَﺘَﻴْﻦِ
Yâ mu-ayyad yâ mumajjad, yâ imâmal qiblataini
ﻣَﻦْ ﺭَﺃَﯼ ﻭَﺟْﻬَﻚَ ﻳَﺴْﻌَﺪْ - ﻳَﺎﮔﺮِﻳْﻢَ ﺍﻟﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ
Man ro-â wajhaka yas’ad, yâ karîmal wâlidaini
ﺣَﻮْﺿُﻚَ ﺍﻟﺼَّﺎﻓِﯽ ﺍﻟﻤُﺒَﺮَّﺩْ ,l- ﻭِﺭْﺩُﻧَﺎ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﻨُّﺸُﻮْﺭِ
Haudlukash-shôfîl mubarrod, wirdunâ yauman-nusyûri
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