Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mahalul Qiyam Dalam Bahasa Arab dan Indonesia, Dibaca Sambil Berdiri

Inilah lirik Sholawat Mahalul Qiyam dalam Bahasa Arab dan Indonesia, serta makna bacaannya.

Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Mahalul Qiyam Dalam Bahasa Arab dan Indonesia, Dibaca Sambil Berdiri
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Lirik Sholawat Mahalul Qiyam 

SURYA.CO.ID - Inilah lirik Sholawat Mahalul Qiyam dalam Bahasa Arab dan Indonesia, serta makna bacaannya.

Sholawat Mahalul Qiyam merupakan bacaam sholawat yang berisi syair-syair dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Sholawat Mahalul Qiyam terdapat dalam Kitab al Barzaji karya Syaikh Ja'far al-Barzanji, yang mana saat membacanya, dengan posisi berdiri.

Berikut bacaan Sholawat Mahalul Qiyam.

صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدْ - صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
Shallallahu ‘ala Muhammad, shallallahu ‘alayhi wasallam
ﻳَﺎ ﻧَﺒِﻲ سَلَاﻡْ ﻋَﻠَﻴْﻚَ - ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝْ سَلَاﻡْ ﻋَﻠَﻴْﻚَ
Ya nabi salam ‘alaika, Ya Rosul salam ‘alaika

يَا حَبِيْبْ سَلَامْ عَلَيْكَ - صَلَوَاتُ اللهْ عَلَيْكَ
Ya habib salam ‘alaika, sholawatullah ‘alaika

ﺃَﺷﺮَﻕَ ﺍﻟﺒَﺪْﺭُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ - ﻓَﺎﺧْﺘَﻔَﺖْ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟﺒُﺪُﻭْﺭُ
Asyroqol badru ‘alaina, fakhtafat minhul buduru

ﻣِﺜْﻞَ حُسْنِك ﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﻨَﺎ - ﻗَﻂُّ ﻳَﺎ ﻭَﺟْﻪَ ﺍﻟﺴُّﺮُﻭْﺭِ
Mitsla husnik mâ ro-ainâ, qotthu yâ wajhas-surûri

ﺃَﻧْﺖَ ﺷَﻤْﺲٌ ﺃَﻧْﺖَ ﺑَﺪْﺭٌ - ﺃَﻧْﺖَ ﻧُﻮْﺭٌ ﻓَﻮْﻕَ ﻧُﻮْﺭٍ
Anta syamsun anta badrun, anta nûrun fauqo nûrin

ﺃَﻧْﺖَ ﺇِﮐْﺴِﻴْﺮُ ﻭَﻏَﺎﻟِﻲ , ﺃَﻧْﺖَ ﻣِﺼْﺒَﺎﺡُ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭْﺭِ
Anta iksîrun wa ghôlî, anta mishbâhush-shudûri

ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴْﺒِﯽ ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ - ﻳَﺎﻋَﺮُﻭْﺱَ ﺍﻟﺨَﺎﻓِﻘَﻴْﻦِ
Yâ habîbî yâ Muhammad, yâ ‘arûsal-khôfiqoini

ﻳَﺎ ﻣُﺆَﻳَّﺪْ ﻳَﺎﻣُﻤَﺠَّﺪْ - ﻳَﺎ ﺇِﻣَﺎﻡَ ﺍﻟﻘِﺒْﻠَﺘَﻴْﻦِ
Yâ mu-ayyad yâ mumajjad, yâ imâmal qiblataini

ﻣَﻦْ ﺭَﺃَﯼ ﻭَﺟْﻬَﻚَ ﻳَﺴْﻌَﺪْ - ﻳَﺎﮔﺮِﻳْﻢَ ﺍﻟﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ
Man ro-â wajhaka yas’ad, yâ karîmal wâlidaini

ﺣَﻮْﺿُﻚَ ﺍﻟﺼَّﺎﻓِﯽ ﺍﻟﻤُﺒَﺮَّﺩْ ,l- ﻭِﺭْﺩُﻧَﺎ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﻨُّﺸُﻮْﺭِ
Haudlukash-shôfîl mubarrod, wirdunâ yauman-nusyûri

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Tags
Lirik Sholawat
Sholawat Mahalul Qiyam
Nabi Muhammad SAW
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