Biodata Dusan Stevanovic yang Resmi Diperkenalkan Persebaya Surabaya, Bek Asal Serbia

SURYA.co.id, - Berikut Biodata Dusan Stevanovic yang resmi diperkenalkan Persebaya Surabaya, bek asing asal Serbia.

Persebaya Surabaya memastikan perekrutan bek asing asal Serbia yaitu Dusan Stevanovic.

Pengumuman terkait bergabungnya Dusan Stevanovic diumumkan lewat akun resmi Persebaya.

"Welcome to the club Dusan! Yang nanya "kenapa lama min", jawabannya ada di orang kedua di tanda pesawat."

Para pendukung Persebaya Surabaya, Bonek Mania langsung membanjiri kolom komentar.

Dusan Stevanovic, bek asal Serbia yang akan melengkapi kuota asing Persebaya Surabaya (Persebaya)

Bonek Mania merasa puas dengan merapatnya Dusan Stevanovic berarti Perseabaya Surabaya memiliki pemain asing di setiap lini.

Selain itu, Dusan Stevanovic memang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Bonek Mania.

Keinginan Bonek Mania akhirnya dituruti oleh Persebaya Surabaya.

Menarik dinantikan penampilan Dusan Stevanovic berseragam Persebaya Surabaya musim depan.

"Duettt ngeri kandaimu rudiger," komentar akun @khoirulfathkin34.

Wes jangkep yo rek," tuli akun @abhyaksdb.

"DUSAN IS GREEN," komentar akun @tribunpersebaya.

"Welcom pagar Persebaya," tulis akun @wpapstyle.

"Lohhhh gak bahaya taaa panas2 onok welcome," komentar akun @stiawan1682.