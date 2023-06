Ze Valente Dibuat Ngos-ngosan Jalani Pemusatan Latihan Persebaya Surabaya, Sampai Minta Tolong

SURYA.co.id, - Pemain asing Persebaya Surabaya, Ze Valente sampai ngos-ngosan ikuti pemusatan latihan jelang Liga 1.

Seperti diketahui, skuad Persebaya Surabaya tengah menjalani program pemusatan latihan sejak tanggal 5 Juni 2023.

Pemusatan latihan yang digelar di Yogyakarta itu dijadwalkan bakal berlangsung selama 10 hari.

Terbaru, pemain asing Persebaya Surabaya Ze Valente sampai dibuat ngos-ngosan saat jalani latihan.

Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru video Youtube Persebaya Surabaya.

Terlihat Ze Valente memegang tiang kuning dan nafasnya kembang-kempis.

Ze Valente, gelandang Persebaya Surabaya (Instagram Ze Valente)

"Please help me (Tolong bantu saya)" Ucap pemain asal Portugal tersebut.

Baca juga: Berita Persebaya Hari Ini Populer: Ripal Wahyudi Siap Bersaing, Bruno Makin Kompak denan Sho

Baca juga: Duet Pemain Asing Persebaya, Bruno Moriera Mengaku Langsung Nyetel dengan Sho Yamamoto

Ze Valente yang terlihat ngos-ngosan menjalani pemusatan latihan masih tetap melahap materi yang diberikan Coach Aji.

Selain itu, pemain Persebaya lainnya juga terlihat antusias untuk menjalani pemusatan latihan.

Mereka dituntut untuk lari, melompat di salah satu pantai di Yogyakarta.

Latihan ini merupakan upaya Persebaya mematangkan fisik, taktikal dan chemistry para pemain jelang bergulirnya Liga 1 2023/2024 mendatang.

Terdekat, Persebaya kabarnya akan menjalani laga uji coba melawan Persija Jakarta di tanggal 18 Juni 2023.

Ze Valente Dapat Hadiah dari Bonek

Baru-baru ini, Bonek memberikan hadiah pada pemain asing Persebaya Surabaya yaitu Ze Valente dan Bruno Moreira.