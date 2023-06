Momen Putri Ariani Bertemu Boyz II Men Grup Musik asal Philadelphia Viral, Duet Bikin Merinding

Momen Putri Ariani bertemu Boyz II Men sebenarnya sudah lama terjadi.

Dipantau dari akun Youtube Boyz II Men, momen Putri Ariani bertemu grup musik asal Philadelphia itu terjadi pada 2022 lalu.

Namun, sejak Putri Ariani mengikuti ajang pencarian bakat American's Got Talent, video tersebut kembali viral.

Dalam video yang beredar, tampak Putri Ariani mengenakan baju serba hitam. Ia kemudian dituntun seorang pria untuk menuju tempat Boyz II Men.

Seorang personil Boyz II Men, Shawn Stockman menyambut hangat kedatangan Putri Ariani.

"Haii!" sapa Putri Ariani.

"Hello, how are you (apa kabar?)," kata Shawn Stockman.

"Finally, I meet you (akhirnya aku bertemu denganmu)," kata Putri dengan nada ceria.

Dua personil Boyz II Men, Nathan Morris dan Shawn Stockman kemudian mengajak Putri Ariani berpelukan.

Putri kemudian meminta izin untuk bernyanyi langsung di hadapan personil Boyz II Men.

"Yeah, ok. Lets go," kata Shawn mempersilakan.

Suara emas Putri Ariani pun berhasil membuat Shawn Stockman dan Nathan Morris terpukau.

Shawn Stockman tak henti menoleh ke arah Putri Ariani, seolah tak percaya dengan kualitas suara gadis asal Riau itu.

Tak ingin bernyanyi sendiri, Putri meminta Boyz II Men juga turut bernyanyi bersamanya.

Kolaborasi Boyz II Men dan Putri Ariani pun sangat memukau.