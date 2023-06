Bakat Putri Ariani Peraih Golden Buzzer America's Got Talent Terlihat Sejak Kecil, Dipuji Ari Lasso

SURYA.CO.ID - Bakat Putri Ariani, gadis yang mendapat golden buzzer dari Simon Cowell di ajang American's Got Talent, rupanya sudah terlihat sejak kecil.

Bahkan, bakat Putri Ariani sempat mendapat pujian dari penyanyi ternama Indonesia, Ari Lasso dan Anggun C Sasmi.

Tak hanya Ari Lasso dan Anggun, artis Ari Wibowo pun memuji kualitas vokal Putri Ariani.

Pujian ini mereka sampaikan ketika Putri Ariani mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent Season 2 pada 2014 lalu.

"Putri diberikan bakat istimewa oleh Tuhan," kata Ari dikutip dari YouTube Indonesia's Got Talent.

"Mudah-mudahan bakat ini dijaga dan bisa membuat banyak orang terhibur di Indonesia," imbuh Ari.

"Tante Anggun seneng karena waktu terakhir kali lihat kamu, aku bilang sama kamu, latihan kontrol suara kamu," puji Anggun setelah mendengar Putri menyanyikan lagu 'My Heart Will Go On' milik Celine Dion.

"Dan malam ini suara kamu sangat terjaga napasnya panjang sekali. Aku bangga sekali sama kamu Putri," sambungnya.

Anggun saat itu juga mendoakan semua impian Putri bisa tercapai dengan bakat yang dimiliki.

"Semoga mimpi-mimpi kamu terlaksana. Tapi harus kerja keras," pesan Anggun sambil tersenyum pada Putri.

Penyanyi berusia 17 tahun dengan nama Ariani Nisma Putri ini mengaku sudah suka menyanyi sejak usia 2 tahun.

Dia bersyukur karena orangtuanya memberikan dukungan terhadap mimpinya sebagai penyanyi.

"Putri ingin ngucapin terima kasih sama papa, karena dukungan papa terhadap Putri besar sekali," kata Putri.

"Sampai-sampai papa berhenti kerja ya," imbuhnya yang saat itu belum berusia 10 tahun.