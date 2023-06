IIMS Surabaya 2023 Resmi Ditutup, Jumlah Pengunjung Pameran Naik Dibanding Tahun Lalu

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 202x 3 yang digelar di Grand City Convesresmi ditutup, Minggu (4/6/23) malam.

Selama terselenggara 5 hari, pameran otomotif yang digelar oleh Dyandra Promosindo ini terbilang sukses.

"Kesuksesan ini nampak dari pengunjung yang hadir meramaikan pameran, dimana untuk total pengunjung sendiri, angkanya naik 19 kali lipat dibanding tahun 2022 lalu," ujar Branch Manager PT Dyandra Promosindo, Agustien Dyah, Senin (5/6/2023).

Dia menjelaskan, meningkatnya jumlah pengunjung tak lepas dari peran diskon, program acara, dan hiburan yang dihadirkan.

Selama periode IIMS Surabaya 2023, Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG sebagai Official Bank Partner dan Official Multifinance Partner tidak ketinggalan dalam menghadirkan banyak promo, kemudahan dan keuntungan serta fasilitas transaksi kepada pengunjung dan nasabah.

Bahkan ada pula penawaran spesial dari Dyandra Promosindo selama pameran berlangsung, seperti tiket on the spot seharga Rp1 untuk tiket masuk pameran, hingga diskon 50 persen untuk tiket IIMS Infinite Live dan tiket pameran IIMS Surabaya, serta cashback 100 persen hingga Rp75.000 untuk transaksi di area F&B, yang semuanya dapat dinikmati menggunakan QRIS D-Bank PRO.

Selama pameran juga, pengunjung dapat pula mengubah transaksi menjadi cicilan O persen untuk semua transaksi menggunakan Kartu Kredit dan Charge Danamon.

Masing-masing brand baik roda 4 dan roda 2, juga memberikan banyak keuntungan bertransaksi selama pameran IIMS Surabaya ini.

Mitsubishi dengan New Xpander Cross dan Pajero Sport menawarkan calon pembeli dengan DP ringan mulai 15 persen.

Dari Toyota Official Store Solution, memberikan tawaran cashback 1 juta, berlaku untuk All New Agya.

Selain itu, Daihatsu turut memberikan harga spesial, paket kredit spesial, promo spesial trade in dan layanan test drive untuk unit Ayla dan Rocky.

Sedangkan roda 2, banyak varian motor berteknologi listrik, seperti Benelli Keeway, Molindo, Motoriz dan Birubatt. United E-Motor menyajikan 3 unit andalan yaitu, T1800, TX1800 dan MX 1200. Ada pula Royal Enfield dengan Scram 411-nya, KTM 390 Adventure dan KTM Duke 390, Husgvarna dengan Husgyvarna Svartpilen, Vespa memiliki Vespa Batik, Primavera S-150, serta Piaggio dan Aprilia, dengan masing-masing jagoannya.

Selain itu juga, hadirnya konser musik dalam programnIIMS infinite Live juga berperan, seperti dengan penampilan spesial dari grup musik Kahitna.

Bahkan, saat hari kedua pameran, penjualan tiket IIMS Infinite Live melalui Loket.com sudah habis terjual sebelum pertunjukan di mulai.

Kahitna membawakan 11 lagu, di antaranya Andai Dia Tahu, Soulmate dan ditutup dengan lagu Cantik yang sangat impresif di hadapan pengunjung IIMS Surabaya.

“IIMS Surabaya tahun ini menjadi sebuah momentum kembalinya industri otomotif di Jawa Timur, khususnya Surabaya, setelah pandemi. Dengan melihat antusiasme pengunjung selama 5 hari pameran, menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur masih memiliki minat yang tinggi terhadap produk-produk otomotif dan industri pendukung lainnya."

"Tidak ketinggalan komunitas-komunitas yang beragam, tidak hanya dari industri otomotif namun juga lintas industri, menandakan sebuah kolaborasi apik dalam mengimplementasikan tagline baru kami, yaitu BOOST,” tutup Agustien.