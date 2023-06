22 Mahasiswa Universitas Ciputra Lolos dalam Ajang International Student Mobility Awards 2023

Alumni berbagi pengalaman dan tips perjuangan mereka dalam proses seleksi hingga lolos kepada mahasiswa Universitas Ciputra (UC) yang lolos IISMA 2023 dengan didampingi Suryani Halim, Head of Networking and Partnership Universitas Ciputra di Kampus UC Surabaya, Sabtu (3/6/2023).

SURYA.CO.ID, SURUABAYA - Sebanyak 22 mahasiswa Universitas Ciputra (UC) Surabaya berhasil lolos dalam International Student Mobility Awards (IISMA) 2023.

UC Surabaya berhasil menempatkan diri sebagai penyumbang mahasiswa terbanyak nomor satu di antara kampus swasta se-Jawa Timur.

Gracia Ongkowijoyo, Ketua Task Force IISMA UC 2023, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini.

"Jumlah mahasiswa UC yang berhasil lolos dalam IISMA menjadikan kampus kami sebagai penyumbang mahasiswa terbanyak di Jawa Timur. Kami selalu mempersiapkan dan mendukung mahasiswa kami untuk mencapai prestasi ini," ungkap Gracia kepada SURYA.co.id, Sabtu (3/6/2023).

Prestasi ini tidak terwujud dengan sendirinya. Setiap tahun, UC Surabaya terus meningkatkan persiapan dan dukungan mereka kepada mahasiswa untuk menghadapi IISMA.

"Kami belajar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, kami memiliki 12 mahasiswa yang berhasil lolos, kemudian pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 17 mahasiswa. Tahun ini, jumlahnya kembali meningkat menjadi 20 mahasiswa dari Universitas Ciputra Surabaya dan 2 dari Universitas Ciputra Makassar, dengan total 22 mahasiswa," jelasnya.

Prestasi ini menjadikan UC Surabaya sebagai kampus swasta dengan jumlah mahasiswa terbanyak yang berhasil dikirim ke ajang IISMA di Jawa Timur.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang dibangun antara program studi dan para alumni IISMA Awardee pada tahun-tahun sebelumnya.

"Para alumni kami berbagi pengalaman dan tips perjuangan mereka dalam proses seleksi hingga lolos. Mereka juga memberikan saran tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban saat menjadi IISMA Awardee. Dari pengalaman dan dukungan ini, mahasiswa kami mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan siap menghadapi wawancara seleksi," katanya.

Suryani Halim, Head of Networking and Partnership Universitas Ciputra, mengungkapkan persiapan untuk menghadapi IISMA telah dimulai sejak awal bulan Februari 2023 dengan melakukan seleksi internal di UC Surabaya.

"Kami memiliki resep khusus untuk mempersiapkan dan membantu mahasiswa kami agar lolos seleksi. Pada tahap wawancara akhir, kami berhasil meloloskan 61 mahasiswa. Setiap mahasiswa yang kuliah di Universitas Ciputra mendapatkan bimbingan khusus untuk menghadapi IISMA," ujar Suryani.

Dengan berbagi tips dan pengalaman, Suryani berharap agar di masa depan, semakin banyak mahasiswa Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi IISMA Awardee.

Selain itu, ia juga berharap kuota IISMA Awardee dapat ditingkatkan, sehingga semakin banyak mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri secara internasional.

Untuk diketahui, Universitas tujuan IISMA 2023 awardee dari UC, diantaranya Hanyang University, South Korea ada dua mahasiswa, Humboldt Universitat zu Berlin, satu mahasiswa, Korea University, South Korea, satu mahasiswa, Maastriht University, Netherland satu mahasiswa, Nanyang Technological University, Singapore satu mahasiswa, Sapienza University, Italy dua mahasiswa, The University of Adelaide, Australia satu mahasiswa.

Dan juga University College Cork, National University of Ireland, UK-Ireland tiga mahasiswa, University College London, UK satu mahasiswa, University of California Davis, USA satu mahasiswa, University of Chicago, USA satu mahasiswa, University of Melbourne, Australia dua mahasiswa, University of York, UK satu mahasiswa, dan Western University, Canada dua mahasiswa.

