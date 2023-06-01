Lirik Sholawat
Lirik Lagu Qomarun Bahasa Arab, Latin dan Terjemahan
Berbeda dengan Lirik Sholawat, Lirik Lagu Qomarun tentang pujian dan ungkapan kekaguman pada Nabi Muhammad SAW.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Lagu Qomarun merupakan lagu religi berbahasa Arab.
Berbeda dengan Lirik Sholawat, Lirik Lagu Qomarun tentang pujian dan ungkapan kekaguman pada Nabi Muhammad SAW.
Di Indonesia, lagu Qomarun banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Sabyan Gambus dan Aishwa Nahla.
Berikut Lirik Lagu Qomarun lengkap dalam teks Arab, latin dan terjemahan Indonesia selengkapnya.
قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun
وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil
(2 kali)
وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah
وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah
(2 kali)
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa