Lirik Sholawat

Lirik Lagu Qomarun Bahasa Arab, Latin dan Terjemahan

Berbeda dengan Lirik Sholawat, Lirik Lagu Qomarun tentang pujian dan ungkapan kekaguman pada Nabi Muhammad SAW.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Qomarun Bahasa Arab, Latin dan Terjemahan
SURYA.CO.ID
Lirik Lagu Qomarun 

SURYA.CO.ID - Lagu Qomarun merupakan lagu religi berbahasa Arab.

Berbeda dengan Lirik Sholawat, Lirik Lagu Qomarun tentang pujian dan ungkapan kekaguman pada Nabi Muhammad SAW.

Di Indonesia, lagu Qomarun banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Sabyan Gambus dan Aishwa Nahla.

Berikut Lirik Lagu Qomarun lengkap dalam teks Arab, latin dan terjemahan Indonesia selengkapnya.

قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun

وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil

(2 kali)


وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah

وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah

(2 kali)


وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa

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Tags
Qomarun
Lirik Sholawat
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surabaya.tribunnews.com
Lirik Qomarun Bahasa Arab
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