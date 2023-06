Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Juni 2023 atau Zulkaidah 1444 H

SURYA.CO.ID - Artikel ini mengulas Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Juni 2023 lengkap dengan bacaan niatnya.

Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunah tiga hari yaitu tanggal 13, 14, 15 yang dikerjakan setiap pertengahan bulan Kalender Islam (Hijriyah).

Menurut Kalender PBNU, Pada Juni 2023 adalah Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Dzulkaidah atau Zulkaidah 1444 H, bulan ke-11 dalam kalender Hijriyah.

Hal ini mengacu pada keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) telah menetapkan tanggal 1 Dzulqa'dah 1444 H jatuh bertepatan pada 21 Mei 2023 M.

Sesuai dengan ketetapan tersebut, maka Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Zulkaidah adalah sebagai berikut.

2 Juni 2023 M / 13 Dzulqadah 1444 H

3 Juni 2023 M / 14 Dzulqadah 1444 H

4 Juni 2023 M / 15 Dzulqadah 1444 H

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaytu shauma ayyamil bidl lillaahi ta’aalaa.

Artinya: “Saya niat puasa Ayyamul Bidl (hari-hari yang malamnya cerah), karena Allah ta’ala.”