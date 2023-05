PAKAI IJO! Kode Song Ui Young Bakal ke Persebaya Surabaya, Following Instagtam Disorot

SURYA.CO.ID - Song Ui Young sudah menebar kode melalui akun Instagram pribadi, mengenai kedatangannya ke Persebaya Surabaya.

Hal ini yang kemudian membuat Bonek agaknya berani berharap bahwa Song Ui Young memang benar-benar akan mengisi slot pemain ASEAN di Persebaya Surabaya.

Pada Instagram pribadinya, Son Ui Young membuat story mengenai kedatangannya. Memang tak disebutkan dia akan ke mana, namun ini menjadi kode pertama yang diberikan pemain Nongbua FC itu.

Dia menggunakan latar berwarna hijau dan menambahkan tulisan, "see you soon".

Unggahan Song Ui Young. ()

Baca juga: Ferdinand Sinaga Menjadi Pemain Paling Senior di Persebaya, Aji Santoso Beri Pesan Khusus

Tak hanya itu, Song Ui Young juga diketahui telah megikuti akun Instagram Persebaya Surabaya.

Song Ui Younv mengikuti akun Instagram Persebaya. ()

Mengetahui hal ini, Bonek pun memberikan ucapan selamat pada Song Ui Young dan menyambut kehadirannya, jika memang jadi bersama Persebaya.

Nama Song Ui-young tentu tak asing bagi penggemar sepak bola Indonesia.

Khususnya bagi The Jakmania.

Pasalnya, pemain yang sempat membela Lion City Sailors tersebut sebelumnya pernah disodorkan kontrak oleh Persija Jakarta pada tahun 2019 silam.

Pertemuan Song Ui-young dengan Persija awalnya terjadi pada gelaran Piala AFC 2018.

Kala itu, Song membela Lion City Sailors bertandang ke GBK menghadapi Persija Jakarta.

Keduanya dipertemukan di babak semifinal Zona Asia Tenggara.

Home United mampu mengalahkan Persija dengan skor telak, 3-1.

Baca juga: Berita Persebaya Hari Ini Populer: Akhiri Perburuan Pemain Lokal dan Tekel Horor ke Kasim Botan

Penampilan Song membuat Persija ingin merekrut pemain yang belum resmi bernaturalisasi menjadi warga Singapura.