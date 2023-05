BIODATA Lee Sang Hon, Aktor Serial 'XO, Kitty' yang Curi Perhatian Warganet, Suaranya Tuai Pujian

SURYA.CO.ID - Inilah biodata Lee Sang Heon, aktor serial "XO, Kitty" yang mencuri perhatian warganet Korea Selatan berkat suaranya.

Seperti diketahui, serial "XO, Kitty" secara resmi rilis pada 18 Mei 2023 di seluruh dunia.

Sejak penayangan perdana, "XO, Kitty" langsung menjadi pemuncak #1 di Netflix.

Serial "XO, Kitty" adalah seri dari spin-off film Netflix yang juga sukses besar yaitu "To All The Boys I've Loved Before".

Melansir @panncafe, tak lama setelah perilisan serial tersebut, salah satu aktor yang berakting di serial tersebut menarik banyak perhatian ia adalah, Lee Sang Heon.

Popilaritas Lee Sang Heon akhir-akhir ini meningkat setelah berperan dalam serial "XO, Kitty".

Pada serial itu, Lee Sang Heon memainkan peran sebagai musuh yang berubah menjadi cinta kepada pemeran utama wanita, Kitty.

Meskipun dia sering menggodanya pada awalnya, dia segera jatuh cinta pada karakter utama tersebut.

Secara internasional, dia sukses besar, dengan Instagram-nya mencapai satu juta pengikut hanya dalam empat hari peluncuran seri "XO, Kitty".

Tidak hanya penggemar internasional yang terpikat dengan Lee Sang Heon, netizen Korea juga ikut terpesona dengannya.

Beberapa watganet kemudian membuat sebuah unggahan di situs Theqoo untuk membahas dan berkomentar tentang Lee Sang Heon.

"Pengucapannya Korea dan Inggris dia keren"

"Dia memiliki vibes Dex (T/N: Dex adalah salah satu peserta program Singles Inferno Season 2)"

"Ada apa dengan suaranya? Ini sangat bagus"