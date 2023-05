Update Transfer Persebaya Surabaya: Usai Ferdinand Sinaga, Masih Ada 3 Nama Berpotensi Gabung

SURYA.co.id, - Update Transfer Persebaya Surabaya, usai Ferdinand Sinaga, tiga nama berpotensi bakal gabung Bajul Ijo.

Persebaya Surabaya aktif dalam perburuan pemain di bursa transfer pemain musim ini.

Terbaru, striker veteran Ferdinand Sinaga diperkenalkan oleh Bajul Ijo pada Senin (22/5/2023) malam.

Pemain berusia 34 tahun itu menyusul 8 pemain yang lebih dahulu diperkenalkan.

Delapan pemain tersebut adalah Bruno Moreira, Reva Adi Utama, Nuri Fasya, Kadek Raditya, Yohanes Kandaimu, Kasim Botan, Wildan Ramdhani, dan Ripal Wahyudi.

Usai borong 9 pemain baru, masih ada 3 nama lagi yang berpotensi gabung skuad Aji Santoso.

Siapa Saja? berikut Surya.co.id merangkumnya dari rumor yang beredar.

1. Song Ui-young (AMF/Nongbua City FC/29 tahun)

Untuk pemain asing ASEAN, Persebaya Surabaya dikabarkan telah temui kata sepakat untuk mendatangkan bintang Timnas Singapura, Song Ui-young musim depan.

Kabar telah sepakatnya Song Ui-young berkostum Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @liga_dagelann.

"Persebaya dan Song Ui-young telah mencapai kesepakatan namun Persebaya masih menunggu soal kepastian regulasi pemain asing yang fix, jika regulasi kembali berubah, maka kesepakatan bisa berubah," tulis @liga_dagelann, Minggu (20/3/2023).

Song Ui Young yang dikabarkan sedang didekati Persebaya Surabaya (Instagram: Song Ui-Yong)

Namun, Song Ui-young masih menunggu kabar terbaru mengenai kesepakatan regulasi.

Terkini, hal itu juga sudah diperkuat dengan unggahan oleh akun fans base Persebaya Surabaya, @psbynews, yang menyatakan proses kepindahan Song Ui-young sudah 80 persen dan tinggal menunggu regulasi resmi terkini Liga 1 musim depan.

"Song Ui-young, there has been an agreement between Persebaya dan Song, but all of them are waiting for the rules from the league (Song Ui-young, sudah ada kesepakatan antara Persebaya dan Song, tapi semuanya menunggu aturan dari liga)," tulis @psbynews.