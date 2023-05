Salma dan Nabilah Indonesian Idol 2023 Tampil 6 Kali Malam Ini, Berikut Daftar Lagunya

SURYA.CO.ID - Top 2 Indonesian Idol 2023, Nabilah dan Salma akan tampil sebanyak 6 kali di babak Result and Reunion, Senin (22/5/2023) malam.

Mulai dari penampilan solo hingga kolaborasi dengan bintang tamu spesial, yaitu 12 kontestan Indonesian Idol 2023 yang sudah tereliminasi, Ari Lasso, Mahalini.

Hal ini diketahui dari unggahan terbaru Instagram @Indonesianidol.

Berikut daftar lagu yang akan dinyanyikan Salma dan Nabilah malam ini.

Result and Reunion Indonesian Idol 2023 (INSTAGRAM)

Solo

Nabilah - Here's Your Perfect (Jamie Miller)

Salma - Just The Way You Are (Bruno Mars)

Salma x Top 14 x Nabilah

Sewu Kuto (Didi Kempot)

Kutidhieng (Liza Aulia)

Angel (Danny Caknan)

Pasang Jabet (Liza Aulia)

Kemenangan Hati (Dirly dan Ghea)

Andi Rianto x Top 14