Gojek Hadirkan Program 'Kapten Liga Sekolah' untuk Tingkatkan Kompetensi Generasi Muda

SURYA.co.id | SURABAYA - Gojek layanan on-demand terdepan di Asia Tenggara, menghadirkan program yang dinamakan Kompetisi Kapten Liga Sekolah, di Surabaya, Malang, dan Bali.

Program ini dihadirkan Gojek untuk memotivasi, serta meningkatkan kompetensi para pelajar SMA dan Mahasiswa di Surabaya, Malang, dan Bali, dengan serangkaian materi edukasi dan kesempatan mendapatkan pengalaman di lingkungan kerja.

“Generasi muda merupakan para penerus bangsa. Karena itu, kami menghadirkan program kompetisi Kapten Liga Sekolah untuk memberikan gambaran mengenai dunia kerja khususnya di lingkungan perusahaan yang dinamis seperti Gojek. Diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi para siswa dan mahasiswa dalam menentukan dan memilih karier untuk masa depannya. Selain itu melalui program ini kami juga membekali para peserta dengan edukasi mengenai digital marketing dan cara mengembangkan karier," ujar VP Gojek untuk Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Jeffry Johannes. Jumat (19/5/23).

Ia menjelaskan, pendaftaran program kompetisi Kapten Liga Sekolah akan dimulai pada 22 Mei - 02 Juni 2023.

Bagi para siswa yang tertarik dapat langsung mendaftarkan dirinya melalui QR code yang tersedia di akun Instagram Gojek Jatim Bali yaitu @GojekJATIMBALI dan brosur yang akan disebar di Surabaya, Malang, dan Bali.

Adapun syarat untuk menjadi peserta kompetisi adalah memiliki kartu pelajar / kartu mahasiswa serta masih menjadi pelajar aktif di tiga kota tersebut pada tahun 2023.

Selain itu, selama periode kompetisi para peserta akan mendapatkan pelatihan mulai dari 'How to be a content creator' dan 'Potential development career on Startup'.

Bahkan, para peserta juga akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Gojek.

Kemudian, untuk menguji ilmu yang didapat selama pelatihan, para peserta juga akan diberikan challenge untuk membuat konten kreasi video serta dengan teknik digital marketing yang efektif.

Pemenang akan ditentukan berdasarkan tingkat kreativitas serta penerapan materi yang sudah diberikan, serta jumlah audience yang berhasil dijaring lewat konten kreasi video serta akan diumumkan pada 12 Juli 2023 melalui akun Instagram @GOJEKJATIMBALI dan keputusan pemenang sepenuhnya menjadi hak Gojek.

"Juara pertama akan mendapatkan 1 unit notebook, juara 2 dan 3 akan mendapatkan masing masing 1 unit handphone, juara 4 hingga 8 akan mendapatkan saldo GoPay masing masing sebesar Rp 500.000,-. Dan kedelapan pemenang ini juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman 1 hari sebagai karyawan Gojek dan menjadi bagian dari setiap divisi yang ada di Gojek," pungkasnya.