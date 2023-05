BIODATA Dahlia Poland Eks Pemain GGS, Diduga Jadi Korban Perselingkuhan, Bongkar Bukti Chat Suami

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Dahlia Poland, mantan pemain Ganteng Ganteng Serigala atau GGS yang diduga menjadi korban perselingkuhan sang suami, Fandy Christian.

Secara mengenjutkan, Dahlia Poland mengungkapkan bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya melalui unggahan di Instagram Story, Minggu (14/5/2023) kemarin.

Dalam unggahan tersebut, Dahlia Poland mengunggah chat Fandy Christian dengan seorang wanita yang diduga sebagai selingkuhan.

Melansir Tribun Jateng, dalam chat tersebut terlihat beberapa kalimat mesra antara Fandy dan selingkuhannya.

Wanita tersebut menyebut Fandy sebagai 'my weekdays' pasalnya saat akhir pekan Fandy libur dan tak bertemu dengan selingkuhannya.

Bukti chat dugaan perselingkuhan yang dilakukan Fandy Christian, sempat diunggah Dahlia Poland di Instagram Story. Kini, bukti tersebut telah dihapus dari unggahannya. (Instagram/dahliachr)

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," ungkap Dahlia.

Lantaran hal tersebut, artis berinisial AA santer dikabarkan menjadi selingkuhan Fandy Christian.

"Do good and good will come to you ceunah," tambahnya.

Tak hanya itu, AA yang berperan sebagai selingkuhan dalam sinetronnya bersama Fandy, disebut sebagai mendalami peran.

"Mendalami peran mungkin," tutupnya.

Namun unggahan Dahlia soal dugaan perselingkuhan Fandy itu kini telah dihapus.

Jawaban Fandy Christian

Melansir Kompas, Fandy Christian mengaku belum bisa menjawab isu perselingkuhan yang menimpa dirinya.

"Belum bisa komentar ya, soal berita yang beredar itu, belum bisa," kata Fandy saat dihubungi awak media pada Senin (15/5/2023).