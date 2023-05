The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Hadirkan Paket Kamar untuk Nonton Konser NOAH

Konser 'The Great Journey of NOAH’.

SURYA.co.id, SURABAYA - The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah menjadi tempat pilihan yang mewadahi kegiatan dan pertunjukan untuk masyarakat di Surabaya.

Adanya The Westin Grand Ballroom & Convention Center, yang merupakan venue ballroom terbesar se-Jatim yang telah sukses menjadi tempat berbagai pameran, meeting besar, serta konser.

Terbaru di bulan Mei 2023, akan ada konser tunggal dari band besar tanah air, NOAH, yang bertajuk 'The Great Journey of NOAH'.

Dibawa oleh Aloka EO, The Westin Grand Ballroom & Convention Center siap menampung ribuan penggemar setia NOAH dari berbagai kota di Indonesia, maupun dari luar negeri.

“Setelah sukses menggelar berbagai konser internasional dan nasional di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini konser di Westin dibuka oleh NOAH. Kami sebagai hotel bintang lima bertaraf internasional, siap menghadirkan pengalaman pertunjukan yang berbeda dibandingkan venue lain, dimana kenyamanan dan keamanan setiap penonton menjadi prioritas yang utama,” jelas Hotel Manager The Westin Surabaya, Reza Aryawarman. Jumat (12/5/23).

The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, yang terletak dalam satu gedung menjadi hotel terdekat yang paling nyaman untuk akses ke The Westin Grand Ballroom & Convention Center.

Tak mau ketinggalan momentum, kedua hotel ini menyediakan paket kamar khusus selama event ‘The Great Journey of NOAH’ ini agar para penonton mendapatkan akses mobilitas yang nyaman, sekaligus dapat menikmati akhir pekan dengan staycation.

“Kami menyadari penggemar NOAH ini datang dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Mereka sangat antusias untuk menonton NOAH dalam konser perjalanan hebat ini, dan sebagai hotel yang menyediakan venue untuk konsernya, kami pun turut menyediakan fasilitas kamar untuk mereka beristirahat sebelum dan sesudah konser,” ujar Reza.

Adapun paket kamar yang dihadirkan datang dari kedua hotel, sehingga ada dua penawaran berbeda untuk menyesuaikan pilihan tamu.

Ia memaparkan The Westin Surabaya menyediakan paket menginap mulai dari harga Rp 3,100,000 per malam yang dilengkapi sarapan pagi di Magnolia Restaurant untuk 2 orang, serta sudah mendapatkan 2 tiker konser ‘The Great Journey of NOAH’ kategori Festival.

Sementara Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah menyediakan paket menginap mulai dari harga Rp 2,200,000 per malam, juga sudah dilengkapi oleh sarapan pagi di Djaman Doeloe Resto & Bar untuk 2 orang, dan 2 tiket konser ‘The Great Journey of NOAH’ kategori Festival.

“Sejauh ini sudah ada beberapa reservasi yang masuk untuk paket kamar ini, salah satunya oleh tamu yang datang dari Malaysia. Kami harap kami dapat menyediakan pengalaman konser yang nyaman untuk semua penggemar NOAH, darimana pun mereka berada. Harapan kami juga, semoga dunia hiburan yang kini telah berangsur kembali ramai semakin berkembang, sehingga memberi dampak bisnis yang baik juga untuk sektor lainnya, termasuk sektor pariwisata,” tutup Reza.