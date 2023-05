SEMPURNA! Duet Salma Indonesian Idol 2023 dan Momo di Road to Grand Final, Judika: Kamu Juaranya

Duet Salma Indonesian Idol 2023 dan Momo di Road to Grand Final

SURYA.CO.ID - Sempurna, itulah satu kata yang bisa menggambarkan penampilan duet Salma Indonesian Idol 2023 dan Momo eks Geisha.

Peserta Top 3 Indonesian Idol 2023, Salma Salsabila berkesempatan duet dengan Momo eks Geisha di babak Road to Grand Final, Senin (8/5/2023).

Salma dan Momo menyanyikan lagu "Cobalah Mengerti" milik grup band Peterpan.

Mereka membawakan lagu tersebut secara apik. Momo dan Salma beberapa kali melakukan pecah suara, dan semua berjalan mulus tanpa ada nada yang terpeleset.

Anang Hermansyah menilai, duet Salma dan Momo ini sempurna.

"Ngeri ngeri ngeri. Ini perfect (sempurna). Dia ambil suara 1, suara 2, ini semua match. Namanya sama-sama tinggi, tapi pecahnya enak banget," kata Anang menggebu-gebu.

Senada dengan Anang, Rossa pun memberikan pujian kepada penampilan Salma.

Menurut Rossa, Salma sudah memiliki persiapan yang matang.

"Tapi aku suka banget suaranya Momo. Tadi kamu nyari suara dua, terus improvisasi. It was so beautiful. Kamu kayak sudah latihan 2 bulan," komentar Rossa.

Rossa tiba-tiba terkejut ketika mengetahui bahwa proses latihan Salma dan Momo baru terjadi beberapa jam sebelum tampil secara langsung di panggung Indonesian Idol 2023.

"Padahal baru tadi," timpal Momo.

Pujian Rossa tak cukup sampai di situ.

Wanita yang kerap digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Afgan ini memuji kualitas vokal Salma.

"Salma bukan seorang penyanyi yang hebat, tapi musisi yang intuisi yang tajam. Kamu membuktikan itu di depan kita semua," katanya.