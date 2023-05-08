Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Thoriqiyah Arab, Latin dan Artinya

Berikut bacaan atau Lirik Sholawat Thoriqiyah dalam teks Arab lengkap artinya dalam bahasa Indonesia

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Ilustrasi 

SURYA.CO.ID - Berikut bacaan atau Lirik Sholawat Thoriqiyah dalam teks Arab lengkap artinya.

Melansir laman Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Cilacap, Sholawat Thoriqiyah adalah Sholawat khas dari Jamiyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah atau JATMAN, salah satu badan otonom NU.

Sholawat Thoriqiyah

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى , مُحَمَّدٍ وَآلٍ وَصَحْبٍ أَجْمَعِيْنَ
Allahumma shalli wasallim ‘ala , Muhammadin wa alin washahbin ajma’in.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقًا مِنَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqan minallahi Rabbil ‘alamin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقًا مِنْ رُوْحِ جِبْرِيْلَ الْمَتِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim  , Thariqan min ruhi Jibrilal matin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ الْأَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqal anbiya-i wal mursalin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ الشُّهَدَآءِ وَالْمُجَاهِدِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqassyuhada-i wal mujahidin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ الْخُلَفَآءِ وَالرَّاشِدِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqal khulafa-i warrasyidin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ الْعُلَمَآءِ وَالْعَامِلِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqal ‘ulama-i wal ‘amilin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ الْأَوْلِيَآءِ وَالْمُخْلِصِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqal auliya-i wal mukhlishin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ السُّعَدَآءِ وَالْفَآئِزِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqassu’ada-i wal fa-izin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ الْأَتْقِيَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqal atqiya-i wasshalihin.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ , طَرِيْقَ الْبُدَلَآءِ وَالْقَانِتِيْنَ
Allahummahdina ath-thariqal mustaqim , Thariqal budala-i wal qanithin.

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Sholawat Thoriqiyah
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