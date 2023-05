KODE Persebaya Surabaya Bakal Perkenalkan Tujuh Pemain Baru Lagi, Bonek Cek Daftar Rumor Transfernya

SURYA.co.id, - Persebaya Surabaya memberikan kode 7 pemain baru lagi usai Kasim Botan diperkenalkan, ini daftar rumornya.

Persebaya sedang gencar melakukan pengenalan pemain baru untuk menyambut Liga 1 2023/2024.

Kasim Botan menjadi rekrutan anyar yang diperkenalkan tim berjuluk Bajul Ijo itu pada Minggu (7/5) malam.

Menariknya, Bonek seakan diberikan kode dalam video pengenalan pemain berusia 26 tahun itu.

Kode itu terlihat di detik-detik akhir video.

Kasim Botan diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya, berikut biodatanya (Persebaya)

Disitu tertulis "You Have 7 More Coins Now Unlock More?" (Anda Memiliki 7 Koin Lebih Banyak Sekarang Buka Lebih Banyak?)

7 Koin disebut merujuk pada pemain baru yang akan diperkenalkan Persebaya.

Ini karena saat meresmikan Kasim Botan, 1 koin harus digunakan untuk membuka sang pemain.

Lalu siapa saja 7 pemain yang bakal diperkenalkan oleh Persebaya? berikut SURYA.co.id merangkum rumor transfer Bajul Ijo.

1. Yohanes Kandaimu (CB/Persita Tangerang/27 tahun)

Bek Persita Tangerang, Yohanes Kandaimu, santer dikabarkan temui kata sepakat untuk merapat bersama Persebaya Surabaya musim depan.

Catatan konsisten dari Yohannes Kandaimu di musim ini dengan torehan 1 gol dan hanya mendapatkan 1 kartu kuning kedua dari 1625 menit atau 21 pertandingannya.

Kabar sepakatnya Yohanes Kandaimu merapat ke Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @pasukan.ngapak, Minggu (26/3/2023).

"Yohanes Kandaimu wangsitnya akan merapat ke Persebaya," tulis @pasukan.ngapak.