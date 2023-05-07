Lirik Sholawat

Sholawat Tarhim Lengkap Arab, Latin dan Artinya

Inilah bacaan atau lirik Sholawat Tarhim lengkap yang disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Canva
Ilustrasi 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Sholawat Tarhim yang disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary, qari' terkemuka dari Mesir.

Melansir laman NU, Tarhim secara bahasa artinya memohon rahmat.

Sholawat Tarhim adalah bacaan Sholawat yang bermakna memohon rahmat kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW.

Di Indonesia, Sholawat Tarhim biasa dikumandangkan sebelum Sholat Subuh, sehingga dikenal juga dengan sebutan Sholawat Tarhim Subuh.

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Sholawat Tarhim

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu

وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu

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