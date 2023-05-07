Lirik Sholawat
Sholawat Tarhim Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Inilah bacaan atau lirik Sholawat Tarhim lengkap yang disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Sholawat Tarhim yang disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary, qari' terkemuka dari Mesir.
Melansir laman NU, Tarhim secara bahasa artinya memohon rahmat.
Sholawat Tarhim adalah bacaan Sholawat yang bermakna memohon rahmat kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW.
Di Indonesia, Sholawat Tarhim biasa dikumandangkan sebelum Sholat Subuh, sehingga dikenal juga dengan sebutan Sholawat Tarhim Subuh.
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Sholawat Tarhim
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu
وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu
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