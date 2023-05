Biodata Sisca Kohl Istri Jess No Limit yang Hamil Anak Pertama, Dikenal Kerap Mukbang ala Sultan

Sisca Kohl dan Jess No Limit

SURYA.CO.ID - Warganet mulai mencari biodata Sisca Kohl setelah suaminya, Jess No Limit mengumumkan soal kehamilan anak pertama.

Jess No Limit mengumumkan kehamilan Sisca Kohl melalui unggahan Instagram, Kamis (4/5/2023).

"Coming soon: Baby No Limit. Puji Tuhan akhirnya kita dikaruniakan seorang anak!" tulis Jess No Limit dikutip dari akun @jessnolimit, Jumat (5/5/2023).

YouTuber berusia 27 tahun itu membagikan beberapa foto kebersamaan dengan Sisca di Seoul, Korea Selatan.

Di unggahan YouTube, Sisca Kohl juga membagikan bahwa dia dinyatakan positif hamil setelah menggunakan test pack.

Sebelumnya, Sisca sempat melakukan test pack, tetapi hasilnya masih samar-samar.

"Ya ampun, aku beneran hamil jadi kemaren yang tes samar-samar beneran akurat," ungkap Sisca dalam video.

Sisca kemudian menunjukkan tulisan yang tertera di alat tes kehamilan tersebut.

"Guys, seperti yang kalian lihat di sini, tulisannya pregnancy-nya satu sampai dua. Itu artinya masih satu atau dua minggu. Masih sangat-sangat early," kata Sisca Kohl.

Tidak lama kemudian dia menunjukkan hasil tes tersebut kepada Justin.

Setelah melihat hasil tes kehamilan itu, Justin langsung memeluk erat sang istri.

"Ada Baby No Limit, Sayang," kata Sisca kepada sang suami.

Justin tampak tidak bisa menahan haru.

"Ayang nangis ya?" tanya Sisca sambil menepuk pipi suaminya.