Biodata Top 3 Indonesian Idol 2023 setelah Paul Tereliminasi, Ada Salma asal Probolinggo

SURYA.CO.ID - Kompetisi Indonesian Idol 2023 akhirnya menemukan 3 peserta yang akan melaju ke babak Road to Grand Final, Senin (8/5/2023).

Ketiga peserta tersebut adalah Salma Salsabila, Rony Parulian, dan Nabilah Taqiyyah.

Mereka berhasil masuk Top 3 Indonesian Idol 2023 setelah Paul tereliminasi di Spektakuler Show 11, Senin (1/5/2023).

Berikut biodata Top 3 Indonesian Idol 2023.

Biodata Nabila Taqiyyah

Nabila Taqiyyah lahir di Banda Aceh pada 21 November 2005.

Namanya sempat dikenal tatkala mampu membuat tentara Israel menangis mendengarkan suara merdunya.

Awal karier Nabila hingga terkenal sebagai penyanyi, bermula saat penyanyi berusia 16 tahun ini mengupload konten yang kerap bernyanyi di Ome TV.

Salah satu video yang diunggah gadis cantik ini ternyata menjadi viral.

Di mana dalam sebuah video viral tersebut, Nabila membuat menangis tentara Israel dengan nyanyiannya.

Di Ome TV itu, Nabila kerap membuat eksperimen sosial dengan bernyanyi.

Nabila sendiri mulai membuat konten di Ome TV sejak 2020, saat dirinya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ia sengaja membuat konsep bernyanyi sekaligus menyebarkan perdamaian.Melalui lantunan We Will Not Go Down ciptaan

Michael Heart, suara merdu Nabila memuat tentara tersebut terdiam.