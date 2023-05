Hasil Indonesian Idol 2023: 2 Standing Ovation untuk Duet Nabilah-Paul, Salma-Rony Sedap Banget

SURYA.CO.ID - Inilah hasil Indonesian Idol 2023 seusai penampilan duet Top 4 di babak Spektakuler Show 11, Senin (1/5/2023).

Salma, Rony, Nabilah, dan Paul kembali ditantang tampil secara duet.

Pasangan duet mereka pun masih sama seperti di babak Spektakuler Show 7 pada 20 Maret 2023 lalu.

Nabilah berduet dengan Paul membawakan lagu "Stuck with You" dari Ariana Grande dan Justin Bieber.

Juri Indonesian Idol 2023 Anang Hermansyah mengaku sempat ragu ketika tahu Nabilah dan Paul membawakan lagu tersebut.

Ia bingung siapa yang akan mengambil suara 2 alias bagian nada rendah. Namun setelah melihat duet Nabilah dan Paul, Anang senang dan lega.

"Ternyata Paul ambil suara dua. Aku gak nyangka kamu bisa pede nyanyi dari awal sampai akhir," puji Anang.

Menurut Anang, Nabilah dan Paul tampak semakin serasi dibanding sebelumnya.

Paul pun terlihat lebih santai ketika bernyanyi bersama Nabilah.

"Yang aku rasakan kalian semakin serasi berdua," kata Anang.

Atas penampilan tersebut, Nabilah dan Paul mendapat dua standing ovation dari David Bayu dan Bunga Citra Lestari (BCL).

Sementara pasangan duet kedua, yakni Salma Salsabila dan Rony Parulian.

Mereka membawakan lagu "Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" dari Whitney Houston.

Meski penampilan tak mendapat standing ovation, tetapi duet mereka mendapatkan pujian dari para juri.