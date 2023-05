Bocoran Lagu Top 4 Indonesian Idol 2023 Malam Ini: Dominan Lagu Galau, Penampilan Duet Dijamin Pecah

SURYA.CO.ID - Dua jam sebelum tayang, akhirnya pihak Indonesian Idol 2023 membocorkan lagu yang akan dibawakan Top 4 di Spektakuler Show 11 malam ini.

Bocoran tersebut diketahui dari unggahan Instagram @indonesianidol, Senin (1/5/2023) malam.

Menurut bocoran Indonesian Idol 2023 malam ini, Top 4 yaitu Nabilah, Salma, Rony, dan Paul akan tampil sebanyak 3 kali.

Pertama, mereka tampil secara bersama-sama membawakan lagu "Kau" dari T-Five dan lagu "Hanya Memuji" dari Marcell dan Shanty.

Kemudian, mereka tampil secara solo dan duet.

Pada penampilan solo, 3 dari 4 peserta membawakan lagu galau tertema cinta.

Paul, misalnya, yang membawakan lagu "Kekasih Sejati" milik Monita Tahalea.

Nabilah membawakan lagu "Menjadi Dia", salah satu lagu populer dari Tiara Andini, juara 2 Indonesian Idol 2020.

Ada pula Rony yang membawakan lagu milik Mahalini berjudul Kisah Sempurna.

Sementara Salma lebih memilih membawakan lagu "Rayu" dari Marion Jola.

Untuk penampilan duet, Paul lagi-lagi dipasangkan dengan Nabilah Taqiyyah. Keduanya akan membawakan lagu "Stuck with You" dari Ariana Grande dan Justin Bieber.

Duet Salmon alias Salma dan Rony membawakan lagu "Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" dari Whitney Houston.

Di bagian lain, unggahan tersebut menuai banyak respon dari warganet. Mereka mengaku tak sabar melihat penampilan duet kali kedua dari para kontestan.

"Paul sikat. Nabila aluskan. Gass!!!"