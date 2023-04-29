Lirik Sholawat
Lirik Lagu Ya Habibal Qolbi - Sabyan Gambus Arab, Latin dan Artinya
Berikut lirik Ya Habibal Qolbi Nissa sabyan lengkap arab dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Lagu Ya Habibal Qolbi Sabyan Gambus, yang bermakna pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Bukan Lirik Sholawat, secara bahasa Ya Habibal Qolbi artinya Wahai Kekasih Hati.
Adapun liriknya yang populer adalah Ya Habibal Qolbi Ya Khoirol Baroya, Yalijita Bil Haqqi Rosulal Hidayah.
Inilah lirik Ya Habibal Qolbi selengkapnya, Arab dan Latin serta Terjemahan Indonesia.
Ya Habibal Qolbi
يَا حَبِيْبَ الْقَلْبِ يَا خَيْرَ الْبَرَا يَهْ
Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah
يَا لِى جِئْتَ بِا لْحَقِّ رَسُوْ لَ الْهِدَايَهْ
Yalijitta bil haqqi rosulalhidayah
يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah
يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah
يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah
يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah
لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
lilhidayah kal bidayah
اِنْ تَجِدْ يَا طٰهٰ بِنُوْرِ الْهِدَا يَةْ
Intajid ya toha binnuril hidayah
يَا رَسُوْ لَ الله يَا رَسُوْ لَ الله
Ya Rasulallah ya Rasulallah