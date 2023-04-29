Lirik Sholawat

Lirik Lagu Ya Habibal Qolbi - Sabyan Gambus Arab, Latin dan Artinya

Berikut lirik Ya Habibal Qolbi Nissa sabyan lengkap arab dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Ya Habibal Qolbi - Sabyan Gambus Arab, Latin dan Artinya
Canva
Ilustrasi - Lirik Lagu Ya Rasulallah Ya Habiballah 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Lagu Ya Habibal Qolbi Sabyan Gambus, yang bermakna pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Bukan Lirik Sholawat, secara bahasa Ya Habibal Qolbi artinya Wahai Kekasih Hati.

Adapun liriknya yang populer adalah Ya Habibal Qolbi Ya Khoirol Baroya, Yalijita Bil Haqqi Rosulal Hidayah.

Inilah lirik Ya Habibal Qolbi selengkapnya, Arab dan Latin serta Terjemahan Indonesia.

Ya Habibal Qolbi

يَا حَبِيْبَ الْقَلْبِ يَا خَيْرَ الْبَرَا يَهْ
Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah

يَا لِى جِئْتَ بِا لْحَقِّ رَسُوْ لَ الْهِدَايَهْ
Yalijitta bil haqqi rosulalhidayah

يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah

يَا رَسُوْ لَ الله يَا حَبِيْبَ الله
Ya Rosulallah ya habiballah

يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah

يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah kal bidayah

لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ
lilhidayah kal bidayah

اِنْ تَجِدْ يَا طٰهٰ بِنُوْرِ الْهِدَا يَةْ
Intajid ya toha binnuril hidayah

يَا رَسُوْ لَ الله يَا رَسُوْ لَ الله
Ya Rasulallah ya Rasulallah

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Ya Habibal Qolbi
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Ya Habiballah
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