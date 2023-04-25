Lirik Sholawat
Teks Sholawat Badar Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia
Berikut Teks Sholawat Badar Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia yang disusun oleh Kiai Haji Ali Manshur Siddiq.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Sholawat Badar adalah bacaan Sholawat yang juga berisi syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Berikut Teks Sholawat Badar lengkap.
Sholawat Badar Shalatullah Salamullah Ala Thaha Rasulillah, disusun oleh Kiai Haji Ali Manshur Siddiq salah satu tokoh dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU).
Sebagai informasi, Lirik Sholawat Badar disusun tahun 1960an.
Lantunan Sholawat Badar banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi religi seperti Hadad Alwi, Alfina Nindiyani dan banyak lainnya.
Melansir laman NU, inilah Lirik Sholawat Badar lengkap dengan terjemahan.
Sholawat Badar
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah
تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ
وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ
llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ
مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wahrif
Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah