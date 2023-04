Jadwal MotoGP Spanyol 2023: Francesco Bagnaia Harus Waspada, Pesaing Terberat Bakal Comeback

(MIRCO LAZZARI GP/Getty Images/AFP )

Francesco Bagnaia (Ducati) memimpin dalam latihan bebas MotoGP Amerika 2023 di Circuit of The Americas, Texas, Jumat (14/4/2023). Terkini, Francesco Bagnaia akan memulai balapan MotoGP Amerika 2023 dari pole position atau posisi terdepan. Artikel ini memuat daftar posisi start MotoGP Amerika 2023. Mirco Lazzari gp/Getty Images/AFP (Foto oleh Mirco Lazzari gp / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)