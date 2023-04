SINYAL Alta Ballah Bertahan di Persebaya Surabaya? Bonek Simak Pesan Anthony Jomah Ballah

SURYA.co.id, - Anthony Jomah Ballah beri apresiasi performa anaknya Alta Ballah di Persebaya Surabaya, sinyal bakal bertahan musim depan?

Seperti diketahui, Alta Ballah tengah santer dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Madura United pada bursa transfer pemain Liga 1.

Alta sendiri melalui musim perdananya di Persebaya Surabaya dengan apik.

Mendapatkan kepercayaan di posisi bek kiri, pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan total 32 pertandingan dan 2 gol sepanjang musim.

Di tengah rumor kepindahan yang berhembus kencang, ayahanda Alta, Anthony Jomah Ballah buka suara.

Alta Ballah di laga Persik vs Persebaya Surabaya di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (18/3/2023). (Persebaya)

Pria yang sempat memperkuat Persebaya Surabaya pada era 2000an itu memberi apresiasi ke anaknya yang telah melakoni musim yang luar biasa di bawah asuhan Aji Santoso.

"Tidak ada hubungannya dengan paido dan rumor!. Job well done son ready and focus for next season. Salam satu nyali, Wani" Tulis Jomah Ballah melalui instagram pribadinya, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Alta Ballah Jadi Rebutan 3 Tim, Persebaya Akan Melepas ke Klub Lain?

Baca juga: BIODATA Miftah Anwar Sani, Kabarnya Deal dengan Persebaya untuk Musim Depan, Bek Andalan Dewa United

Paido yang dimaksud oleh Jomah Ballah adalah paido salah sasaran yang sempat menerpa anaknya beberapa waktu lalu.

Alta Ballah sempat jadi sasaran paido terkait masalah pengubahan lirik Song For Pride beberapa waktu lalu.

Tetapi faktanya, bukan Alta Ballah yang menjadi pelaku kasus tersebut melainkan tiga rekannya yaitu Andhika Ramadhani, M Supriadi dan Andre Oktaviansyah.

Paido salah sasaran dari sejumlah Bonek itu disinyalir membuat sang pemain kurang betah.

Kemudian rumor yang dimaksud tentu saja adalah ketertarikan sejumlah klub yaitu Madura United dan Persija Jakarta terhadap Alta Ballah.

Sejumlah rumor bahkan menyebutkan bahwa Alta sudah sepakat gabung Laskar Sappe Kerrab.

Tetapi, Jomah Ballah seakan mengisyaratkan anaknya bakal bertahan dengan membubuhkan kalimat focus next season dan salam satu nyali.