Benarkah Indonesian Idol 2023 Spektakuler Show 11 Ditunda? Unggahan Paul Jadi Isyarat

SURYA.CO.ID - Benarkah Indonesian Idol 2023 babak Spektakuler Show 11 ditunda? Unggahan Nyoman Paul jadi isyarat.

Diketahui, babak Spektakuler Show Indonesian Idol 2023 biasanya tayang secara langsung setiap Senin pukul 21.30 WIB.

Namun hampir sepekan ini, warganet mempertanyakan apakah Indonesian Idol 2023 akan tayang menjelang Idul Fitri 1444 Hijriyah, yang diprediksi jatuh pada Sabtu (22/4/2023).

Pihak Indonesian Idol 2023 pun belum memberikan penjelasan secara detail.

Terbaru, peserta Top 4 Indonesian Idol 2023, Nyoman Paul seolah memberikan isyarat terkait jadwal Spektakuler Show 11.

Melalui unggahan Instastory, Nyoman Paul mengunggah foto bersama kru Indonesian Idol 2023.

Ia menuliskan, "Happy rest selama beberapa pekan ke depan. See you when I see you".

unggahan Nyoman Paul (INSTAGRAM)

Kilas balik Spektakuler Show 10

Babak Spektakuler Show 10, Senin (10/4/2023), Syarla berkesempatan duet dengan Rossa dan membawakan salah satu hit milik sang penyanyi, Takdir Cinta dan Ayat-Ayat Cinta dengan arransemen baru.

Penampilan apik mereka berhasil mendapatkan empat standing ovation dari Bunga Citra Lestari (BCL), Anang Hermansyah, Judika, dan David Bayu.

Menurut BCL, Syarla terlihat tenang saat berduet dengan idolanya.

"Itu penampilan bagus banget. Kamu gak nervous loh," kata BCL.

Senada dengan itu, David Bayu merasa penampilan Syarla kali ini menunjukkan perkembangan pesat.

"Kamu keluar banget suaranya. Dibanding kemarin⊃2;, skrg terlihat sangat pesat perkembangannya," ujar David.