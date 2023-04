Hasil Indonesian Idol 2023 Spektakuler Show 10 Malam Ini Ditunggu-tunggu, Siapa yang Tersingkir?

SURYA.co.id - Indonesian Idol 2023 Spektakuler Show 10 malam ini, Senin (10/4/2023) yang berlangsung pukul 21.30 WIB sangat ditunggu-tunggu.

Seperti apa hasil Indonesian Idol 2023 Spektakuler Show 10 Malam Ini?

Untuk diketahui saja, kontestan Indonesian Idol 2023 Spektakuler Show 10 yang akan manggung malam ini hanya 5 peserta.

Dari 5 peserta, hanya ada 1 yang akan membawakan lagu dari Indonesia. Empat peserta lainnya menyanyikan lagu Barat.

Berikut bocoran yang diberikan pihak Indonesian Idol 2023 dan telah SURYA.co.id kurasi.

1. Raisa Syarla x Rossa

2. Rony Parulian x Anang Hermansyah

3. Nabilah x David Bayu

4. Salma Salsabil x Judika

5. Paul x BCL

Untuk lagu:

1. Rony - When I See You Smile (Bad English)

2. Nabilah - Talking to the moon (Bruno Mars)

3. Paul - Those Eyes (New West)

4. Syarla - Mengejar Matahari ( Keisya Levronka & Andi Rianto)

5. Salma - Love Never Felt So Good (Michael Jacson)

Seperti bocoran di atas, para peserta juga akan berduet dengan para juri.

Nah, bagaimana hasil Indonesian Idol 2023 Spektakuler Show 10 Malam Ini?

Apakah ada peserta Indonesian Idol 2023 yang tersingkir kembali malam ini?

Sebelumnya, Indonesian Idol 2023 kini sudah memasuki babak Top 5