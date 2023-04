Ratusan Imam Masjid Se-Kabupaten Mojokerto Raya Bakal Dapat Bantuan Uang Kehormatan

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Ratusan imam masjid di seluruh Kabupaten Mojokerto bakal mendapat bantuan dana kehormatan pada tahun 2023. Bantuan dana kehormatan untuk para imam masjid dari hibah Pemprov Jatim tersebut dicairkan sekitar Maret-April 2023.

Sebelumnya ada 350 imam masjid di seluruh Kabupaten Mojokerto yang mendapat dana hibah senilai Rp 2,5 juta. Namun tidak menutup kemungkinan kuota penerima bakal bertambah di tahun ini.

"Kemungkinan bisa berubah tahun ini tetapi kita belum tahu detailnya karena masih menunggu juknis-nya," ucap Pimpinan DMI (Daerah Dewan Masjid Indonesia) Kabupaten Mojokerto, H Nur Rokhmad, Minggu (9/4).

Rokhmad mengatakan, penyaluran dana hibah ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai regulasi, dan data penerima yang telah diajukan oleh pengurus PD DMI Mojokerto.

Sedangkan, penyaluran bantuan itu berdasarkan by name and by address ke masing-masing rekening penerima. "Bentuk kepedulian pemerintah terhadap imam masjid dan salah satunya adalah mendorong pengurus, imam dan khatib lebih semangat menjalankan aktivitas dan kegiatan di masjid,” ungkapnya.

Menurut Rokhmad, dana kehormatan imam masjid ini merupakan program Nawa Bhakti Jatim Berkah dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak.

Tujuannya untuk kesejahteraan imam dan khatib masjid yang sudah disalurkan sejak 2019 lalu. ”Dana Kehormatan Imam masjid antara bulan Maret–April tahun ini. Sampai sekarang masih belum cair namun kemungkinannya bulan ini. Kami berharap sebelum Lebaran sudah cair," pungkasnya. ****