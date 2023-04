PENCAPAIAN Jimin Lewat Album FACE: Capai 200 Juta Stream di Spotify, Bertahan 2 Pekan di Top 20 UK

SURYA.CO.ID - Sejak dirilis pada 24 Maret 2023 lalu, album FACE milik Jimin BTS terus membukukan prestasi.

Sempat menduduki posisi pertama Billboard Hot 100, kini Jimin BTS juga dinobatkan sebagai solois Kpop yang paling cepat mencapai 200 juta streaming di Spotify.

Pada, Sabtu (8/4/2023) Jimin BTS tercatat telah mencapai 200 juta streaming dalam 14 hari lewat album solo non-inggris Asia.

Album FACE bahkan melampaui pencapaian lima album milik anggota BTS lainnya.

Melansir Instagram @officialkvibes, berikut daftar album solois Kpop yang mencapai 200 juta streaming.

1. FACE — Jimin, 14 hari

2. LALISA — LISA, 40 hari

3. Jack In The Box — j-hope, 45 hari

4. Indigo — RM, 46 hari

5. -R- — ROSÉ, 124 hari

6. IM NAYEON — Nayeon, 159 hari

7. D-2 — Agust D, 183 hari

8. Maria — Hwasa, 199 hari

9. WARNING — Sun Mi, 601 hari

10. Mono — RM, 645 hari

11. Hope World — j-hope, 745 hari

Album FACE juga membawa Jimin mencetak sejarah baru di UK Official Singles Chart.

Tercatat, album FACE Jimin BTS masuk dalam Top 20 UK Official Singles Chart sejak pekan lalu pada posisi ke-8.

Pekan ini, album FACE masih bertahan di Top 20 dengan menempati posisi 16, sejak tanggal 7 hingga 13 April 2023.

Sementara itu, single "Like Crazy" telah menghabiskan minggu kedua di posisi nomor 1 secara berturut-turut pada Official Singles Downloads Chart dan No. 2 di Official Singles Sales Chart, selain peringkat No. 79 di Official Audio Streaming Chart minggu ini.

Puncaki Billboard Hot 100

Pada, Selasa (4/4/2023), Billboard menginformasikan status chart terbarunya.

Dalam chart tersebut, tertulis nama Jimin dengan single "Like Crazy" menduduki peringkat pertama Billboard Hot 100.

Ini sekaligus menjadikan Jimin BTS sebagai solois Korea pertama yang mendapat pencapaian sejauh itu.