Berita Persebaya Hari Ini Populer: Sosok Wasit David Son Sasube, Prediksi Lawan Persis Solo

SURYA.co.id, - Berikut Berita Persebaya Hari Ini Populer, sosok wasit David Son Sasube dan prediksi lawan Persis Solo, Sabtu (8/4/2023).

Berita pertama hari ini ada sosok wasit David Son Sasube yang akan memimpin jalannya pertandingan Persis Solo vs Persebaya Surabaya.

Kemudian simak juga prediksi skor dan susunan pemain di laga kali ini.

Berikut selengkapnya.

1. Sosok David Son Sasube

wasit David Son Sasube.

Wasit berusia 35 tahun asal Talaud itu sempat menjadi sorotan pada putaran pertama lalu.

Ia pernah disanksi selama 8 pekan usai dianggap lalai menegakkan law of the game (lotg) pada laga antara Persib Bandung vs Rans Nusantara FC.

Lalu bagaimana profil, biodata dan statistik wasit David Son Sasube yang akan memimpin jalannya pertandingan Persib vs Rans Nusantara FC?

Berikut selengkapnya.

Biodata David Son Sasube

Nama: David Son Sasube

Umur: 35 Tahun

Profesi: Polisi